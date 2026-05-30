La selección que jugará su cuarta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y que aún sigue SIN ganar

La Selección de Egipto logró su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras liderar de forma invicta el Grupo A de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol. El equipo dirigido por Hossam Hassan sumó veintiséis puntos en la fase previa producto de ocho victorias y dos empates en diez compromisos disputados. Ahora, van en búsqueda de su primer triunfo en una Copa del Mundo, ya que han jugado 7 partidos y en ninguno lograron sumar de a tres.

Soccer Football - African Nations Cup Qualifier - Egypt v Swaziland - Al-Salam Stadium, Cairo, Egypt - October 12, 2018 Egypt’s Mohamed Salah reacts after sustaining an injury REUTERS/Mohamed Abd El Ghany|MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

La escuadra de los Faraones asistirá a la cuarta edición de su historia en este certamen con la tarea de romper una racha adversa. El combinado egipcio se presenta a la competencia como la única selección con esa cantidad de participaciones que todavía no registra un solo partido ganado.

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Los números que Egipto buscará superar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los registros oficiales de FIFA Indican que Egipto ha disputado un total de siete encuentros oficiales en sus tres apariciones previas en las copas del mundo. El balance general de la escuadra africana se compone de dos empates y cinco derrotas con cinco goles a favor y doce anotaciones en contra.

Su participación más reciente se dio en Rusia 2018 bajo la dirección técnica del argentino Héctor Cúper. El equipo perdió sus tres compromisos de la fase de grupos contra las selecciones de Uruguay, Rusia y Arabia Saudita.

Cabe resaltar que Honduras es el equipo con mayor cantidad de partidos sin ganar. El equipo centroamericano ha clasificado a tres Copas del Mundo (España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). En ninguna de estas participaciones logró pasar de la fase de grupos, dejando su récord histórico en 3 empates y 6 derrotas. Un total de 9 encuentros sin ganar, récord que podría ser superado por Egipto en esta edición.

Así serán los primeros pasos de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El sorteo oficial determinó que la Selección de Egipto integrará el Grupo G del torneo junto a las escuadras de Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Los compromisos de la primera etapa se desarrollarán en las sedes de Seattle y Vancouver durante el próximo mes de junio.

El primer objetivo trazado por la federación de Egipto, será conseguir los tres puntos en el encuentro de debut ante el combinado belga. Los aficionados egipcios esperan que esta generación de futbolistas termine con el historial de partidos sin ganar en el torneo de la FIFA.