El descomunal golazo de Kevin de Bruyne en Premier League

Manchester City venció 1-0 al Leicester City (que ocupa el lugar 17 de la clasificación de Inglaterra, en el King Power Stadium por la jornada 14 de la Premier League. Un auténtico golazo de Kevin de Bruyne iluminó el camino para los dirigidos por Pep Guardiola que mantienen muy viva la pelea por el título contra los Gunners.

Los Cityzens conservan una pelea directa contra Arsenal por ganar la Premier League esta temporada, los dos equipos ha sufrido sólo 1 derrota a lo largo del torneo, los actuales campeones no dan concesiones y ganan un partido ante los Foxes sin Erling Haaland en el partido.

El Golazo de Kevin de Bruyne para ganarle a Leicester City

Manchester City tenía un partido complicado como visitante ante Leicester City, que llevaba tres partidos consecutivos sin perder como locales en el King Power Stadium, Sin Haaland, pero con Kevin de Bruyne en el campo, fue un medio tiempo sin goles donde, si bien los dirigidos por Guardiola tenían el control del partido, no encontraban la claridad de cara al gol.

Al minuto 49’ de la segunda parte, Kevin de Bruyne marca un auténtico golazo de tiro libre, imposible para el arquero Danny Ward. A pesar de su gran lance, poco pudo hacer para detener el tiro que el belga colocó en el ángulo. De esta forma, Manchester City se lleva los tres puntos y condiciona nuevamente un buen resultado de Arsenal para mantener el liderato en la Premier League.

¿Por qué no jugó Erling Haaland ante Leicester City?

El delantero noruego Erling Haaland es el máximo goleador de la presente temporada de Premier League, el artillero suma 17 goles en 11 partidos disputados al mando de Pep Guardiola. Sin embargo, quedó relegado de la plantilla para medirse ante Leicester City debido a una molestia que presentó en el pie, luego de recibir un golpe en el partido ante Borussia Dortmund por la Champions League.

Si bien el golpe no representó nada grave, al noruego expresaba molestias al caminar por lo que Guardiola decidió darle descanso y dejarlo al 100% para los siguientes compromisos. A pesar de que Haaland no participó en el King Power Stadium, sí se manifestó desde las redes sociales, pues tras el golazo de Kevin de Bruyne el delantero no dejó pasar la oportunidad de reconocer el golazo:

El equipo de Kevin de Bruyne jugarán ante Sevilla el próximo miércoles en el Etihad Stadium por la última jornada de la Champions League, y posteriormente recibirán la visita del Fulham en la Premier League el próximo 5 de noviembre.