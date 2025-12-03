deportes
Usuario compra la PlayStation 5 en internet, pero recibe dos consolas por error; ¿la devolvió?

El mundo de las redes sociales ha explotado luego de que un fanático comprara una PlayStation 5 en internet y, al recibirla, fueran dos consolas para él.

usuario-compra-playstation-5-internet-recibe-2-consolas.png
Instagram: PlayStation
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

Las compras por internet han acaparado gran parte del mercado tanto nacional como internacional, pues son cada vez más las personas que insisten por esta vía en lugar de asistir a su tienda de conveniencia favorita. Y, en ocasiones, los mismos reciben gratas noticias como ocurrió con este usuario que solicitó una PlayStation 5.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La PlayStation 5 logró convertirse en una de las consolas de videojuegos más vendidas de este año gracias al éxito que tiene no solo en cuanto a gráficos, sino también en cuanto a títulos se refiere. Ahora bien, ¿qué harías si por error te llegan dos consolas idénticas cuando solamente pagaste una?

Usuario revela que le llegaron dos consolas de PlayStation 5 por internet; solo pagó una

Todo ocurrió a través de la plataforma Amazon, una de las más confiables para la compra de cualquier tipo de producto. Fue precisamente aquí en donde un usuario adquirió una PlayStation 5 con el gasto que ello sugiere; sin embargo, fue increíble su sorpresa al abrir el paquete y notar que a su domicilio llegaron dos consolas.

videojuego-playstation-5-dos-consolas-amazon.png
Imagen tomada del portal LevelUp.com

Si bien el escenario es un tanto improbable, el usuario llamado Dull_Outcome_2313 expresó, a través de Reddit, su emoción por haberle llegado dos consolas de PlayStation 5 cuando él solamente pagó una. En la publicación el fanático confiesa que, al abrir el paquete de Amazon, notó que a su hogar llegaron dos consolas edición 2K26.

Ante ello, el usuario no tuvo más que alegrarse por la noticia y terminar su comentario con la frase “¡Feliz Black Friday para mí!”. Este hecho, como era de esperarse, generó un sinfín de interacción en la red social, pues muchos usuarios no creían el nivel de suerte que este chico tuvo en el cierre de año.

¿Qué dijo Amazon al respecto de este error?

Según menciona el portal LevelUp, algunos empleados de la compañía se unieron a la conversación antes mencionada y aseguraron que este tipo de errores suelen ser más comunes de lo que se piensa , esto pese a que existen muchos filtros de seguridad antes de enviar el paquete a su destino.

