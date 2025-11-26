Todo lo que necesitas saber sobre la Temporada 1 de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone

Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone están listos para iniciar la que será la Temporada 1 más ambiciosa jamás lanzada en la franquicia. A partir del 4 de diciembre a las 9:00 a.m. PT, los jugadores podrán sumergirse en una avalancha de contenido que abarca multijugador, Zombies, Warzone y el nuevo modo cooperativo Endgame.

La historia avanza: Endgame en Avalon

La narrativa de Black Ops continúa con fuerza tras la caída de The Guild. Alden Dorne asume el control y pone en marcha una persecución implacable contra David Mason. Los jugadores podrán vivir el siguiente capítulo desde Avalon, un enorme entorno cooperativo donde se desarrollarán eventos globales, actividades por tiempo limitado y la llegada del festivo CODMAS, con desafíos temáticos y recompensas especiales. Nuevas habilidades exóticas, bosses y actividades escalan el nivel de reto para todos los Operadores.

Multijugador: nuevos mapas, modos y rachas

El multijugador estrena una variedad de escenarios para todo tipo de estilos: Fate, Utopia, Odysseus y Standoff estarán disponibles desde el día uno. Más adelante llegarán mapas festivos como Sleighjacked, así como Yakei y Meltdown a mitad de temporada. Modos clásicos como Prop Hunt, Gun Game, Sticks & Stones y Sharpshooter regresan junto con LTMs navideños. Además, nuevas rachas como Deadeye Drone y la reintegración de equipo táctico de Black Ops 6 refrescan las estrategias competitivas.

Zombies: Astra Malorum abre las puertas del Éter Oscuro

La experiencia de Zombies se expande con Astra Malorum, un enigmático observatorio en los anillos de Saturno. Allí aguarda el enemigo élite O.S.C.A.R. y la nueva Wonder Weapon LGM-1. Nuevos modos como Survival, Directed y Cursed amplían la rejugabilidad, mientras que perks clásicos, GobbleGums inéditos y eventos festivos renuevan la experiencia para veteranos y recién llegados.

Warzone: nuevo mapa, nuevas mecánicas y más caos

Warzone recibe Haven’s Hollow, un mapa de Resurgimiento situado en los Apalaches, perfecto para combates de ritmo alto. Verdansk también se actualiza con POIs como Signal Station y una Factory remasterizada. La integración total con Black Ops 7 trae nuevas armas, perks, equipo ofensivo y el regreso de vehículos Polaris con skins temáticos.

Eventos, recompensas y Pase de Batalla renovado

La Temporada 1 incluye eventos comunitarios como Rally Point y Naughty and Nice, que desbloquearán armas, planos y camos especiales. El Pase de Batalla presenta una progresión más ágil con armas gratuitas como la SMG Kogot-7 y el rifle Maddox RFB. BlackCell añade cosméticos premium, operadores exclusivos y más de 20 recompensas adicionales.