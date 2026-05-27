¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Australia, partido amistoso en California?

A menos de dos semanas de la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana sostendrá uno de sus compromisos de preparación cuando se mida a su similar de Australia en suelo estadounidense. El mítico Rose Bowl de Pasadena, California, será el escenario donde el estratega nacional afinará los últimos detalles tácticos del plantel.

México vs Australia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación desde el Rose Bowl en Estados Unidos

El encuentro está pactado para este sábado 30 de mayo de 2026. El silbatazo inicial sonará en punto de las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México).

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido México vs Australia?

El plato fuerte del fin de semana llegará a través de TV Azteca, que tiene todo listo para llevar los pormenores del juego en vivo por señal abierta a través de Azteca 7, permitiendo seguir cada acción completamente gratis.

Si no tienes acceso a un televisor, no hay pretexto para perderte el juego. Existen las mejores alternativas digitales y seguras para seguir la transmisión desde tu teléfono celular, tableta o computadora a través de internet de manera libre y sin costo: puedes sintonizarlo en vivo en cualquier lugar mediante nuestro sitio web oficial y la APP de Azteca Deportes comenzando la transmisión a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro contará con la mejor narración y análisis de la Selección Mexicana, un sello que ha marcado época en las pantallas nacionales gracias a la química de su equipo estelar.

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El panel de lujo para este compromiso estará integrado por:

En la narración y comentarios: El estilo inconfundible de Christian Martinoli junto a la experiencia del "Doctor" Luis García .

El estilo inconfundible de junto a la experiencia del "Doctor" . En el análisis: El carisma de la leyenda de la portería Jorge Campos y el aporte de Luis Roberto Alves "Zague" .

El carisma de la leyenda de la portería y el aporte de Luis Roberto Alves . A nivel de cancha y entorno: Toda la cobertura informativa y de color con Carlos Guerrero "Warrior", la experiencia periodística de David Medrano y la presencia internacional de Inés Sainz.

El Rose Bowl lucirá un lleno absoluto con la comunidad mexicana volcada para ver al conjunto mexicano antes del partido inaugural. Es la penúltima prueba de fuego, los lugares definitivos en el cuadro titular están en juego.

