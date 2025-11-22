EA Sports FC, uno de los juegos más buscados en 2025; ¿qué otros lo acompañan?

El cierre del 2025 ha traído consigo una serie de curiosidades por demás llamativas para los fanáticos de los videojuegos, más precisamente para quienes aman los juegos deportivos. Una muestra de ello es el hecho de saber que el EA Sports FC ha sido uno de los más buscados en este año.

Recientemente se supo que el EA Sports FC 25 fue uno de los videojuegos más buscados a lo largo de los últimos meses, lo cual habla del impacto que los juegos deportivos aún tienen entre las nuevas generaciones y de los inconvenientes que este ha superado con el pasar de los años.

EA Sports FC, ¿el juego más buscado en 2025?

De acuerdo con una investigación realizada por Futbin.com , y en función de los datos otorgados por Google Keyword Planner en más de 100 países y 150 términos de búsquedas relacionados con consolas, el EA Sports FC 25 es uno de los que más se buscaron a lo largo de este año.

Dentro de los resultados también se mencionó que la PlayStation 5 fue la consola de videojuegos más buscada en todo el mundo o, al menos, en 129 países, esto gracias a un promedio de 11,100,000 búsquedas al mes. Con ello, esta consola supera a otras como la Xbox y la Nintendo Switch 2.

Y, así como ocurre con el EA Sports FC 25, se sabe que otro videojuego que tomó mucho poder en los últimos meses fue el Minecraft, quien dominó este listado en alrededor de 152 países y que demuestra, nuevamente, la forma en cómo hacer videojuegos en este año.

¿Qué ocurre con Grand Theft Auto V?

En medio de las críticas existentes por el retraso de GTA VI, vale decir que su versión anterior, la GTA 5, consiguió ser el líder de ventas en 35 países. Finalmente, otros videojuegos que también destacaron sobre el resto fueron Hogwarts Legacy, The Legend Of Zelda y Baldur’s Gate.