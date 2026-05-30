Egipto anunció sus convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™: solo 6 juegan en Europa

El director técnico Hossam Hassan entregó la nómina definitiva de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras concluir el último campamento de entrenamiento en la ciudad de El Cairo. La conformación del plantel generó algunas sorpresas, ya que el cuerpo técnico decidió dar prioridad a la base de jugadores que compiten de forma regular en la liga local de su país.

De los veintiséis elementos elegidos para viajar a las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, únicamente seis futbolistas desarrollan su carrera profesional en clubes del continente europeo. Distinta es la realidad de otras selecciones de la Confederación Africana de Futbol que arman sus plantillas casi en su totalidad con elementos que militan en el viejo continente.

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Las figuras de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista de los seis legionarios europeos está encabezada por el extremo derecho Mohamed Salah, quien se mantiene como la principal figura del Liverpool de Inglaterra. A él, se suma el atacante Omar Marmoush, actualmente jugando la Premier League con el Manchester City y el delantero Mahmoud Hassan Trezeguet, ahora jugador del Al- Ahly con pasado en Aston Villa y el Trabzonspor de Turquía.

El resto de la delegación está integrado por jugadores pertenecientes al torneo doméstico, con una presencia mayoritaria de los clubes Al-Ahly y Zamalek. El estratega egipcio, justificó su decisión al señalar que los elementos locales poseen un mayor entendimiento de su sistema táctico y un mejor ritmo físico.

Lo que viene para Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Egipto iniciará su viaje hacia territorio norteamericano este fin de semana para instalarse en su campamento base en la ciudad de Seattle. Los Faraones compartirán el Grupo G de la primera fase del certamen junto a las escuadras de Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Cabe destacar que el conjunto que tiene a Salah como máxima figura, buscará sumar sus primeros tres puntos en una Copa del Mundo, ya que llega con 7 partidos jugados y todavía no ha conseguido ganar en la máxima competencia de selecciones FIFA.