Cuál es el grupo más fácil de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA

En diciembre de 2025, la entidad madre del futbol develó las sedes, las fechas exactas y los horarios de los 104 encuentros de Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde ese momento, los amantes de este deporte trataron de analizar si hay un grupo de la muerte o si aparece una zona más sencillas que las otras. En ese contexto, le consultamos a la Inteligencia Artificial y sorprendió con la respuesta, alistando al de México, Sudáfrica, República de Corea y Chequia como el de menor dificultad.

El término "grupo de la muerte" nació en Suecia 1958 cuando Brasil, Austria, Inglaterra y la Unión Soviética debieron convivir todos juntos. En aquella ocasión el seleccionado sudamericano y la URSS dejaron en el camino a la Inglaterra de Bobby Charlton y a Austria. Poco después, con apenas 17 años, Pelé levantó la copa por primera vez.

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Con el paso del tiempo, ya no sólo se fueron evaluando las escalas de dificultad y en la actualidad también se menciona -con suma frecuencia- aquellas zonas en las que aparecen cuatro seleccionados débiles o, en consecuencia, uno con marcada diferencia por sobre el resto de los adversarios.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana|Jafet Moz/MEXSPORT

Qué dijo la IA sobre el "grupo más fácil de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la rapidez y la dinámica que caracteriza a la Inteligencia Artificial, tuvo una respuesta que causó sorpresa. "El Grupo A es muy interesante porque, a diferencia de otros grupos, no tiene una selección claramente superior al resto. Si bien México parte como favorito por ser anfitrión y por la experiencia acumulada en Mundiales, las diferencias entre los cuatro equipos no parecen enormes".

Luego, hizo un vaticinio y se animó a mencionar a los dos seleccionados que pasarán a los 16avos de final. Amparándose en las estadísticas más recientes, en los planteles y en la localía, puso a los dirigidos por Javier Aguirre en lo más alto (7 unidades). El escolta sería Corea del Sur, con 5 puntos. ¿Cómo cree que le irá a los dos restantes? Chequia finaliza con 4 unidades y Sudáfrica se despide sin ganar.