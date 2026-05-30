Cuál es el grupo más fácil de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA
La Inteligencia Artificial dio su veredicto a falta de pocos días para el inicio
En diciembre de 2025, la entidad madre del futbol develó las sedes, las fechas exactas y los horarios de los 104 encuentros de Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde ese momento, los amantes de este deporte trataron de analizar si hay un grupo de la muerte o si aparece una zona más sencillas que las otras. En ese contexto, le consultamos a la Inteligencia Artificial y sorprendió con la respuesta, alistando al de México, Sudáfrica, República de Corea y Chequia como el de menor dificultad.
El término "grupo de la muerte" nació en Suecia 1958 cuando Brasil, Austria, Inglaterra y la Unión Soviética debieron convivir todos juntos. En aquella ocasión el seleccionado sudamericano y la URSS dejaron en el camino a la Inglaterra de Bobby Charlton y a Austria. Poco después, con apenas 17 años, Pelé levantó la copa por primera vez.
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Con el paso del tiempo, ya no sólo se fueron evaluando las escalas de dificultad y en la actualidad también se menciona -con suma frecuencia- aquellas zonas en las que aparecen cuatro seleccionados débiles o, en consecuencia, uno con marcada diferencia por sobre el resto de los adversarios.
Qué dijo la IA sobre el "grupo más fácil de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con la rapidez y la dinámica que caracteriza a la Inteligencia Artificial, tuvo una respuesta que causó sorpresa. "El Grupo A es muy interesante porque, a diferencia de otros grupos, no tiene una selección claramente superior al resto. Si bien México parte como favorito por ser anfitrión y por la experiencia acumulada en Mundiales, las diferencias entre los cuatro equipos no parecen enormes".
Luego, hizo un vaticinio y se animó a mencionar a los dos seleccionados que pasarán a los 16avos de final. Amparándose en las estadísticas más recientes, en los planteles y en la localía, puso a los dirigidos por Javier Aguirre en lo más alto (7 unidades). El escolta sería Corea del Sur, con 5 puntos. ¿Cómo cree que le irá a los dos restantes? Chequia finaliza con 4 unidades y Sudáfrica se despide sin ganar.