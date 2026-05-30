Vuelven distintos: los países que cambiaron de nombre y jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Él fútbol y la política mantienen un vínculo inquebrantable, que se potencia aún más en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿La razón? Habrá dos países que nunca disputaron una competencia de este calibre bajo los nombres actuales, pero no son debutantes. Si bien suena contradictorio, tiene una explicación: la historia los obligó a reinventarse. Chequia y República Democrática del Congo son los dos casos distintos en forma pero similares en el fondo, debido a que llegarán a México, Estados Unidos y Canadá con una identidad renovada. Cargarán con el peso de lo que fueron y la voluntad de lo que proyectan ser.

De República Checa a Chequia: un cambio de marca

Si bien el nombre "República Checa" continúa siendo válido en documentos formales, desde hace una década se puede percibir que "Chequia" fue ganando terreno en organismos internacionales y eventos deportivos de gran magnitud. Aunque más de uno podrá considerar que se trata de un simple capricho, en el territorio europeo encuentran argumentos muy válidos para tomar semejante decisión. Consideran que se trata de una estrategia para simplificar su marca y facilitar su identificación en el ámbito global, incluyendo la esfera del futbol.

La lógica del cambio no es exclusiva de este país. Similar a cómo otros países han actualizado sus nombres para desprenderse de vestigios coloniales o simplificar su denominación, como ocurrió con Zimbabue, Tailandia o Myanmar, Chequia buscó hacer lo mismo: modernizar su imagen sin romper con su historia.

República Checa, con su “nombre del pasado”

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República Democrática del Congo: el peso de la memoria

El nombre es una constante lucha por la identidad y la memoria histórica. El país transitó por diversas denominaciones a lo largo del siglo XX, pero su regreso a la denominación de "República Democrática" busca cerrar heridas del pasado y reivindicar una soberanía que dejó una marca indeleble en el continente africano.

La Selección del Congo, conocida mundialmente por su histórica participación bajo el nombre de Zaire en el Mundial de 1974, busca en 2026 volver a los primeros planos. Aquella actuación, que dejó una imagen histórica tanto por su estilo de juego como por las vicisitudes políticas y económicas que rodearon a su delegación, es hoy el motor que impulsa a una nueva generación que quiere escribir su propio capítulo.

Dos países, dos nombres, dos historias que el fútbol tiene la virtud de rescatar y poner en primer plano.