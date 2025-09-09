deportes
Ella es Alhelí Mateos, la mexicana que iría al Mundial 2026 con otro país en lugar de la Selección Nacional

La mexicana es parte fundamental de la Selección con la que asistiría al Mundial 2026, pues de ella depende la alimentación de todos los jugadores

Ella es Alhelí Mateos, la mexicana que iría al Mundial 2026 con otro país en lugar de la Selección Nacional
Ella es Alhelí Mateos, la mexicana que iría al Mundial 2026 con otro país en lugar de la Selección Nacional
Mundial México 2026
Alhelí Mateos es una mujer mexicana que desde hace una década trabaja para la Federación Costarricense de Futbol, con la cual aspira llegar al Mundial 2026, donde posiblemente un artista que a casi nadie le gustó inaugure el evento . La profesionista es la nutrióloga de todas las Selecciones del país tico, una gran responsabilidad que representa con orgullo.

Mateos es la responsable de que todos los jugadores y jugadoras de las diferentes categorías tengan un porcentaje grasa bajo y masa muscular alto, a fin de que puedan rendir de la mejor manera dentro de la cancha. La nutrióloga nació en México, pero el destino la llevó a Costa Rica, con la cual busca ir a otro Mundial que en esta ocasión se realizará en su país de origen, donde ya se confirmaron los horarios de los diferentes partidos .

La mexicana Alhelí Mateos es la nutrióloga de la Selección de Costa Rica, con la que aspira llegar al Mundial 2026

¿Quién es Alhelí Mateos, la mexicana que iría al Mundial 2026 con otro país?

Alhelí Mateos estudió la Licenciatura de Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana, pero su necesidad de aprender más la llevó a Centroamérica, específicamente a Costa Rica, donde cursó la Maestría en Ciencias del Movimiento Humano, a fin de comprender más el cuerpo, con base en llevar una buena alimentación.

La mexicana, después de culminar la maestría, no tuvo vuelta atrás y se quedó a vivir en el país tico, pues le ofrecieron una propuesta imposible de rechazar, pues fue la nutrióloga de uno de los equipos más históricos de Centroamérica: Saprissa.

Mateos comenzó a ser reconocida por su trabajo y fue una década atrás cuando dio el salto grande a ser la responsable de la alimentación de los jugadores y jugadoras de la Selección de Costa Rica en sus diferentes categorías.

La nutrióloga es especialista en futbol, pues cabe recordar que también colaboró con equipos mexicanos antes de marcharse del país, como lo fueron Chivas, con el que hizo el internado, y posteriormente Pumas, 2 de los 4 llamados Grandes de la Liga BBVA MX.

