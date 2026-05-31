En caso de emergencia: así será la atención médica en las sedes de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca, pues faltan 2 semanas para que arranque con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, selección que considera impagable enfrentarse a Brasil. Pero un dato que debes saber si es que visitarás una de las sedes del país es sobre la atención médica, en caso de una emergencia.

Atención médica en la CDMX

La CDMX, que fue considerada la mejor sede de la justa, albergará 5 partidos del mundial y está cerca del Estadio Ciudad de México (Banorte), donde se ubican hospitales de renombre, en caso de que haya una complicación de salud. Asimismo, el Aeropuerto Internacional cuenta con servicios médicos de emergencia durante las 24 horas, por si un local o extranjero lo requiera.

En caso de emergencia: así será la atención médica en las sedes de México en la Copa Mundial de la FIFA™|IA

Hospital Médica Sur

Centro Médico ABC

Hospital Ángeles del Pedregal

Hospital Español.

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Atención médica en Guadalajara

El Estadio Guadalajara (Akron) recibirá el segundo partido de México de la justa ante Corea del Sur. Además, a otras grandes selecciones como España y Uruguay. Cerca de este recinto se ubican los hospitales San Javier y Puerta de Hierro, así como los civiles de la ciudad, donde pueden acudir nacionales e internaciones en caso de una emergencia.

Atención médica en Monterrey

En la Sultana del Norte hay diferentes hospitales a los cuales puedes acudir en caso de una emergencia, como lo es TecSalud. Una opción para los extranjeros es el Clúster de Salud de Nuevo León, que promueve la atención especializada para los turistas.

Cabe mencionar que se recomienda que, antes de viajar a México, se consulte qué hospitales tienen convenio con el seguro médico internacional, pues nadie está exento de sufrir accidentes. En caso de emergencia, se puede pedir apoyo al 911 durante las 24 horas.

La ventaja de México es que hay muchas farmacias que tienen consultorios médicos a un precio accesible. Puede ser una opción en caso de que la enfermedad no sea tan grave, como una cortada, gripe o deshidratación por el calor.