Erling Haaland confía en vencer a Messi ganando el Balón de Oro 2023

Luego de que se diera a conocer la lista de nominados a ganar el Balón de Oro 2023, el delantero del Manchester City, Erling Haaland, se encuentra confiado para poder llevarse el galardón al cual también se encuentra nominado Lionel Messi, quien ostenta siete Balones de Oro siendo el futbolista más galardonado en la historia con el premio de France Football.

En una entrevista para L’Equipe, el atacante noruego ha admitido que para la edición del presente año, es probable que él pueda ser el ganador el próximo 30 de octubre en el Teatro del Châtelet, recinto en el que se va a llevar a cabo la gala.

“Creo en mí mismo, de verdad. Sé que todavía puedo progresar mucho, todavía soy joven. Pero sí, creo que tengo una oportunidad este año”, dijo Erling Haaland.

Te puede interesar: VIDEO: Messi ignora regalo de niño en juego de Argentina

Mbappé vs Haaland, la nueva rivalidad

Sobre la nueva etapa por la que atraviesa el mundo del futbol con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cada vez más cerca del retiro, el delantero de los ‘Cityzens’ señala que Kylian Mbappé y él parecen liderar a la nueva generación como los jugadores estrella en un futuro.

“Eso es lo que todo el mundo parece pensar. Pero ojo, hay que señalar cómo Messi y Cristiano han hecho locuras. También hay que recordar que todavía lo hacen, porque aunque crezcan, por supuesto, siguen siendo jugadores fantásticos. Me siento privilegiado de haber podido observar a dos campeones tan extraordinarios como ellos. Pero, volviendo a la pregunta, nunca hablo de mí contra otros jugadores, no es mi forma de ser ni de ver las cosas. Me enfoco en mí, solo busco ser mejor cada día, seguir disfrutando de lo que hago y ser la mejor versión de mí”, agregó.

Te puede interesar: México, fuera del Top 3 de países que ven más futbol en el mundo