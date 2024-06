Erling Haaland deja en el aire su futuro con el Manchester City

El goleador noruego Ering Haaland dejó en el aire su continuidad con el campeón de la Premier League Manchester City para las próximas temporadas.

En una entrevista para a los medios de su país, Erling Haaland no ha dejado rotundamente claro si va a seguir en un Manchester City con el que tiene contrato hasta junio de 2027. El delantero no dijo ni que sí ni que no y tampoco dejó claro que su futuro dependa de lo que pase con el técnico español Pep Guardiola, que por su parte tiene firmado un año más con el campeón inglés.

Al ser cuestionado por ‘TV2’ sobre el interés del Manchester City en ampliarle contrato, Haaland contestó: “He pasado dos años fantásticos aquí y me quedan otros tres. Eso es todo lo que puedo decir”. Al insistirle sobre si existen conversaciones en marcha con el equipo, el goleador, que pierde la paciencia, le vuelve a decir: “Eso es todo lo que puedo decir, lo que acabo de decir”.

Haaland declara sobre la continuidad de Guardiola

A la pregunta sobre si su futuro en el City tiene que ver de la continuidad de Guardiola en la dirección técnica del equipo, el jugador señaló, "¿Qué importancia tiene para usted que Guardiola siga?... Por supuesto, espero que se quede mucho tiempo. Pero, en cualquier caso, el City es un club que tendrá siempre a uno de los mejores entrenadores, tanto antes como después de la era de Pep, así que el día que él renuncie, estoy seguro de que llegará un entrenador competente”

Haaland cuenta con 90 goles y 15 asistencias en sus 98 partidos jugados con la camiseta del Manchester City. En ese tiempo ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar a nivel clubes, con una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes a nivel internacional, así como dos títulos de Premier League y una FA Cup en Inglaterra.

Erling Haaland de los mejores pagados en la Premier League

El contrato de Erling Haaland con el Manchester City culmina al terminar la Temporada 2026/27, y tiene uno de los salarios más grandes de la primera división inglesa.

De acuerdo a Capology, Haaland cobra aproximadamente 19. millones de euros por temporada, y es el segundo jugador mejor pago de la competición, sólo por detrás del belga Kevin De Bruyne.