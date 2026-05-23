Es el más criticado por su convocatoria, pero respondió al acertar todos sus pases en el México vs. Ghana

La Selección Nacional de México venció 2-0 a Ghana en su primer partido de 3 que disputará antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio contra Sudáfrica. Fue en este encuentro que un jugador respondió y acertó todos sus pases, pese a que es el más criticado por su convocatoria, pues muchos consideran que hay mejores en su posición.

Guillermo Martínez es el futbolista que brilló ante los africanos, pues además de acertar todos sus pases, marcó un golazo para sellar la segunda anotación de la noche para el combinado azteca, que tendrá el recorte de 6 futbolistas, pues así lo confirmó Javier Aguirre en la conferencia de prensa pospartido.

Guillermo Martínez acertó todos sus pases y marcó un gol.|Selección Nacional de México

Las estadísticas de Martínez en el México vs. Ghana

Memote ingresó al terreno de juego recién iniciado el segundo tiempo por Armando “Hormiga” González. Cuando parecía que el conjunto rival podría empatar el encuentro al tener varias llegadas, el jugador de Pumas aprovechó una descolgada del equipo mexicano para sellar un golazo tras recortar a los defensas y mandar a guardar el balón al ángulo.

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Martínez tuvo un gran encuentro en la que un día fue su casa, pues antes de ser contratado por la UNAM destacó con el Puebla. De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el delantero tuvo una calificación de 7.6, solo por debajo de Brian Gutiérrez, quien obtuvo 7.9.

En cuestión de pases, Guillermo acertó todos, al igual que Gilberto Mora, quien fue otro de los destacados del partido:



Pases acertados: 6/6

Pases en mitad de cancha: 3/3

Pases en la mitad de cancha rival: 3/3

Balones largos: 1/1.

Las críticas hacia el Memote por su convocatoria con México

El ex de Puebla ha sido blanco de críticas tras su convocatoria a la Selección Nacional de México, pues así lo han expresado aficionados en las redes sociales. Consideran que en el puesto hay mejores e incluso delanteros de sobra para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Javier Aguirre tendría pensado llevar a la justa veraniega a varios “killers del área”, pues en su radar tiene a 5. Aunque será hasta el 1 de junio cuando dé a conocer a los delanteros que representarán la verde. Estos son los “matones del área” que se pueden colar al mundial.

