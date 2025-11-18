deportes
Roblox revoluciona la seguridad digital: así funciona su nuevo sistema de chat basado en edad

La plataforma implementa verificación facial obligatoria para comunicarse y marca un antes y un después en la protección infantil online en Roblox

Roblox seguridad en el juego
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Roblox ha dado un paso histórico en materia de seguridad digital. La compañía anunció que comenzará a implementar un chat basado en la edad, convirtiéndose en la primera plataforma de juegos y comunicación en requerir verificación de edad para acceder a funciones de chat. Con más de 150 millones de usuarios activos, este cambio busca crear un entorno más seguro, positivo y adecuado para cada grupo de edad.

Te puede interesar: Microsoft prepara un Xbox Partner Preview que se centrará especialmente en 007: First Light: Fecha y hora

Desde ahora, cualquier usuario puede completar voluntariamente el proceso de estimación de edad facial, el cual permitirá desbloquear funciones de comunicación acorde a su grupo de edad. A partir de la primera semana de diciembre, esta verificación será obligatoria en países como Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos. En enero de 2026, el requisito se extenderá al resto del mundo.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Como parte de este sistema, Roblox introducirá un nuevo estándar de comunicación: el chat basado en edad, que limita las conversaciones entre usuarios de edades similares. Una vez verificada la edad, la plataforma asignará uno de los seis rangos: menores de 9 años, 9-12, 13-15, 16-17, 18-20 o mayores de 21. Cada usuario podrá interactuar únicamente con personas dentro de su rango o rangos compatibles.

Por ejemplo, una niña de 12 años podrá chatear solo con usuarios de 15 años o menos, mientras que un joven de 18 podrá comunicarse con personas de 16 años en adelante, e incluso agregar como contacto confiable a un hermano menor, siempre que tenga al menos 13 años. Para los más pequeños, el chat estará desactivado por defecto a menos que los padres otorguen permiso tras una verificación de edad.

El proceso de verificación es simple: basta con seguir los pasos dentro de la app, permitir el acceso a la cámara y realizar una breve captura facial. Roblox asegura que las imágenes son procesadas por Persona y eliminadas inmediatamente después, manteniendo la privacidad como prioridad. También es posible verificar la edad mediante identificación oficial, dependiendo de la legislación local.

ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

Te puede interesar: Conoce a todos los nominados a The Game Awards 2025

Con más de 145 iniciativas de seguridad implementadas solo en 2025, Roblox refuerza su compromiso con la protección infantil. Supervisión con IA y expertos humanos, controles parentales avanzados, restricciones por edad y colaboración con organizaciones globales forman parte de su enfoque.

El lanzamiento del nuevo Centro de Seguridad y este sistema de comunicación marcan un hito en la industria. Roblox apuesta por un futuro donde millones de jugadores puedan interactuar de forma más segura, responsable y adecuada para su edad.

Raúl Núñez

Autor / Redactor

Raúl Núñez

