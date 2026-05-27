Cuál es el estadio MÁS SEGURO de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, según la IA

México alista sus respectivas sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que la garantía de un espacio seguro será uno de los objetivos para contar con un espectáculo de calidad mundial. Al ser consultada, la IA ChatGPT consideró al Estadio Ciudad de México como el más seguro del país para la cita mundialista que se desarrollará en Norteamérica.

El Estadio Ciudad de México, renombrado temporalmente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, superaría al Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey como el recinto que mayores garantías de seguridad ofrece. La inteligencia artificial destaca los protocolos que implementará el gobierno de la Ciudad de México. El recinto será escenario del debut de la Selección Mexicana, que se enfrentará ante Sudáfrica, la cual ya cuenta con su lista oficial de jugadores convocados para afrontar el primer partido de la Fase de Grupos.

El Estadio Ciudad de México es considerado como el más seguro del país|Credito: Estadio Banorte / X

El acuerdo en CDMX para aumentar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Reportes de Infobae indican que un acuerdo que tuvieron el gobierno de la CDMX y la FIFA derivó en un importante plan de seguridad. Este contará con una videovigilancia mayor a la de otras sedes turísticas como Nueva York. La capital mexicana tendrá un sistema de 113.000 cámaras y más de 15.000 nuevos tótems tecnológicos, todo ello con el propósito de observar lo que pasa dentro y fuera de los estadios.

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Rodrigo Martínez-Celis, director de seguridad de la FIFA México, estuvo presente en el acuerdo junto a la titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX. Uno de los puntos clave es que no se abordarán solo los estadios, sino también vías clave en donde los turistas tendrán que recorrer dentro de la capital. Entre las medidas tomadas, se destaca un incremento de un 46 por ciento en cámaras de videovigilancia dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

