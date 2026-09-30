Estados Unidos gana su segundo partido en esta Fecha FIFA y manda advertencia a México

Dos de dos para la Selección Nacional de Estados Unidos en esta Fecha FIFA y manda mensaje contundente a su similar de México a días de enfrentarla. Los pupilos de Mauricio Pochettino vencieron 4-2 a Chile en el Energizer Park de Misuri y este triunfo se suma a la goleada de 4-1 que le propinaron a Perú en el primer amistoso. Con este resultado, independientemente de lo que suceda entre México y el cuadro inca, Estados Unidos llegará con mejores sensaciones gracias a su récord perfecto.

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Sebastian Berhalter, Julian Hall, Chris Richards y Mathis Albert fueron los anotadores norteamericanos en un partido que sufrió de más, sin embargo, lograron sacarlo adelante. Por sí fuera poco, Pochettino descansó a varios de sus estelares como Malik Tillman, Tyler Adams, Yunus Musah y su Gilberto Mora (Cavan Sullivan).

¿Cómo le fue a Rafael Márquez como futbolista ante Estados Unidos?

El ahora estratega de la Selección Mexicana se vio las caras como jugador con el combinado de las barras y las estrellas en 13 ocasiones, lamentablemente para su causa, tiene balance negativo. Cuatro victorias, tres empates y seis derrotas contra Estados Unidos y una de ellas fue la eliminación en octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002. Las noches no siempre fueron malas, Márquez puede presumir que anotó en la victoria por 2-0 en octubre de 2016 en la siempre complicada cancha de Columbus, Ohio (recinto famoso del ''dos a cero'').

México vs Estados Unidos por TV Azteca

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