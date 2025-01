Entrenador del Manchester United cargó contra una de sus “estrellas”

Uno de los mejores “chismes” en la actualidad en el futbol internacional se encuentra en la Premier League , debido a que la estrella del Manchester United Marcus Rashford continúa sin ser considerado por el entrenador portugués de los Red Devils Ruben Amorim.

En la última rueda de prensa el mandamás del Man U volvió a criticar al delantero inglés, quien ha presentado indiferencia a la hora de entrenar, situación que le molesta al lusitano, por lo que no lo toma en cuenta a la hora de hacer las convocatorias.

“Siempre es lo mismo. Siempre por la misma razón. La razón es el entrenamiento. La forma en que veo lo que los futbolistas deben hacer en el entrenamiento y en la vida. Es cada día, cada detalle. Así que, si las cosas no cambian, yo no cambiaré. Es la misma situación para todos los jugadores. Si haces lo máximo, si haces las cosas bien, podemos utilizar a todos los jugadores y lo puedes ver hoy en el banquillo, echamos de menos un poco de ritmo para ir a cambiar el juego, para mover algunas piezas. Pero yo prefiero eso. Pondré a (el entrenador Jorge) Vital antes que a un jugador que no dé el máximo cada día. Así que no voy a cambiar en ese aspecto”, comentó sumamente molesto Ruben Amorim por las actitudes de Marcus Rashford en las prácticas del Manchester United.



¿Rashford saldrá o no saldrá del Manchester United?

Desde antes de que terminara el 2024, habían surgido múltiples rumores de una posible salida de Marcus Rashford de los Red Devils, sin embargo, el mercado invernal en el futbol europeo está cerca de terminar y aún no ha llegado ninguna oferta formal a las oficinas del Manchester United por su número 10; los principales candidatos eran el Barcelona y el AC Milan, pero cada vez se ve más lejano la opción de recalar en dichos clubes.

