Estrella de la lucha libre se desvanece en pleno ring: este es su estado de salud

La lucha libre no es cualquier juego, ya que es un deporte de alta intensidad, pues hay antecedentes de gladiadores que han perdido la vida arriba de un ring. Ahora, una estrella alarmó a todos los aficionados y compañeros, pues en un video de repente se desvanece, por lo que el réferi tuvo que intervenir. Este es su estado de salud. Así fue la épica narración de Christian Martinoli al saque largo de Memo Ochoa y de las lágrimas de Javier Aguirre.

Pierroth Jr. se enfrentaba a Fresero Jr., cuando el luchador que surgió de la empresa Kaoz se encarrilaba para lanzar un tope a su rival, quien estaba afuera del ring. Sin embargo, de repente cayó antes de llegar a las cuerdas, lo que causó incertidumbre para todos los que estaban en la arena. Conoce por qué Nico Sánchez vuelve a Rayados de Monterrey a pesar de haber contratado a Matías Almeyda.

Pierroth Jr. se desvaneció mientras enfrentaba a Fresero Jr.|Captura de pantalla

El réferi influyó para que no pasara a mayores, pues cuando observó a Pierroth Jr., desvanecido, de inmediato solicitó la asistencia de los paramédicos. Mientras que Fresero Jr. dejó a un lado la rivalidad y de inmediato comenzó a asistir a su compañero.

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El estado de Pierroth Jr. tras desvanecerse arriba del ring

Después de un par de días de incertidumbre, Pierroth Jr. hizo un live para agradecer a toda la afición sus muestras de cariño y preocupación por lo sucedido en la Arena Neza, donde se desvaneció a plena lucha.

El luchador mexicano mencionó que se encuentra bien de salud y que al momento se recupera tras una semana cargada de mucho trabajo. Compartió que se hizo análisis clínicos y queda descartado un posible preinfarto, que fue lo que se dijo en los últimos días.

Pierroth Jr. agregó que espera volver pronto a retomar sus entrenamientos, aunque ello ya depende del alta de su médico y así volver a los encordados para finiquitar su rivalidad con Fresero Jr., quizá en una lucha de apuesta.