EA SPORTS F1 25 da la bienvenida a la temporada 2026 con MADRING, Cadillac y Audi

La nueva era de la Fórmula 1 ya está aquí. Electronic Arts y Codemasters lanzaron oficialmente el F1 25: 2026 Season Pack, una expansión que actualiza el videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 con todos los cambios que transformarán la máxima categoría del automovilismo durante la temporada 2026.

Nuevos equipos, cambios reglamentarios, aerodinámica activa y el esperado circuito de Madrid encabezan el arranque de la temporada 2026.

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Disponible desde hoy para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, el contenido introduce nuevos equipos, pilotos, circuitos y mecánicas de juego diseñadas para reflejar fielmente los cambios reglamentarios que marcarán el futuro de la F1.

Grandes cambios traer la Season Pack 2026 de F1 25

Uno de los mayores atractivos es la incorporación de MADRING, el nuevo circuito urbano de Madrid que debutará oficialmente en la Fórmula 1 en septiembre. Con una longitud de 5.4 kilómetros y 22 curvas, la pista combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad y estará disponible exclusivamente para los monoplazas de la temporada 2026.

Para celebrar el lanzamiento, EA SPORTS presentó un video promocional protagonizado por el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton y la leyenda del fútbol Zlatan Ibrahimović, quienes ofrecen un primer vistazo al trazado madrileño.

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Checo Pérez, el piloto azteca está de regreso

La parrilla también vive una transformación histórica con la llegada de dos nuevas escuderías. Por un lado, se incorpora Cadillac como el primer gran fabricante estadounidense en sumarse a la categoría en décadas. Por otro, Audi debuta oficialmente con su proyecto de fábrica, ampliando la competencia a once equipos.

Los aficionados también encontrarán importantes cambios en las alineaciones. El nuevo equipo Cadillac contará con los experimentados Sergio Pérez y Valtteri Bottas, mientras que jóvenes talentos como Arvid Lindblad e Isack Hadjar tendrán un papel protagonista en la nueva temporada.

En el apartado jugable, el paquete introduce la Aerodinámica Activa y el nuevo Modo Overtake, dos sistemas inspirados en las reglas reales de 2026 que permitirán gestionar potencia y carga aerodinámica de forma estratégica durante cada carrera. Además, los nuevos monoplazas serán más ligeros y compactos, ofreciendo una conducción más agresiva y dinámica.

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Todos los modos principales del juego recibirán la actualización, incluyendo Carrera de Piloto, Mi Equipo, Gran Premio, Contrarreloj y Multijugador. Los jugadores podrán comenzar una temporada completamente nueva bajo las regulaciones de 2026 o incluso crear su propia escudería para convertirse en el duodécimo equipo de la parrilla.

Con nuevos desafíos, una parrilla renovada y el debut de MADRING, EA SPORTS F1 25 busca ofrecer la representación más auténtica hasta la fecha de una de las transformaciones más importantes en la historia moderna de la Fórmula 1.