Dónde estará la Fan Zone de la alcaldía Benito Juárez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá de una manera especial en la Ciudad de México. Además de los partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México, la capital contará con diferentes espacios públicos para que los aficionados puedan seguir el torneo en comunidad. Una de esas sedes estará en la alcaldía Benito Juárez, donde se instalará una Fan Zone pensada para reunir a familias, vecinos y seguidores de la Selección Mexicana.

De acuerdo con la información difundida sobre el plan mundialista de la CDMX, la Fan Zone de Benito Juárez estará ubicada en el Parque Las Américas, uno de los espacios públicos incluidos dentro de la lista de sedes gratuitas que se habilitarán durante el torneo. Esta zona aparece entre los puntos confirmados para que los aficionados puedan ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin costo.

Dónde estará la Fan Zone de Benito Juárez para el Mundial 2026

La sede elegida en la alcaldía Benito Juárez será el Parque Las Américas, ubicado en la colonia Narvarte Oriente. Este espacio formará parte de las Fan Zones distribuidas en la Ciudad de México para acercar la experiencia mundialista a distintas alcaldías y evitar que toda la concentración de aficionados se limite al Zócalo o al estadio.

El objetivo de estos espacios será que la afición pueda vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un ambiente gratuito, público y familiar. En el caso de Benito Juárez, el Parque Las Américas funcionará como punto de encuentro para quienes busquen disfrutar la fiesta del futbol sin necesidad de asistir a un partido en el estadio.

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Qué partidos se podrán ver en la Fan Zone de Benito Juárez

Aunque la Ciudad de México contará con 18 sedes gratuitas, no todas tendrán la misma programación. Según los reportes disponibles, algunas Fan Zones transmitirán todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que otras estarán enfocadas principalmente en los encuentros de la Selección Mexicana y duelos destacados del torneo.

En el caso del Parque Las Américas, la sede aparece dentro de los espacios vinculados a la transmisión de partidos de México. Por ello, será una alternativa importante para los aficionados de Benito Juárez que quieran seguir al combinado azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una sede cercana, gratuita y con ambiente mundialista.

Cuánto costará entrar a la Fan Zone de Benito Juárez

El acceso a las Fan Zones de la Ciudad de México será gratuito. Las autoridades capitalinas plantearon estos espacios como puntos de convivencia para que la ciudadanía pueda disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin pagar boleto. Además de las transmisiones, se contemplan actividades culturales, deportivas y gastronómicas en diferentes sedes de la capital.

Otro punto importante es que estos espacios han sido presentados como zonas sin venta de alcohol, con el propósito de mantener un ambiente familiar y seguro para los asistentes. Esto convierte a la Fan Zone de Benito Juárez en una opción atractiva para familias, grupos de amigos y vecinos que quieran vivir la emoción mundialista en un entorno controlado.

