Ubicación exacta de dónde estará la Fan Zone en la alcaldía Cuauhtémoc para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se vivirá dentro de los estadios. En la Ciudad de México, miles de aficionados tendrán la posibilidad de seguir la competencia desde distintos espacios públicos habilitados como Fan Zones, una iniciativa que busca acercar el ambiente mundialista a varias alcaldías de la capital.

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la sede confirmada será Plaza Garibaldi, uno de los lugares más representativos del Centro Histórico y un punto tradicionalmente ligado a la música, la cultura popular y el turismo en la Ciudad de México. De acuerdo con la lista de sedes difundida para la capital, Plaza Garibaldi aparece como la Fan Zone correspondiente a Cuauhtémoc para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Dónde estará la Fan Zone de Cuauhtémoc para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Fan Zone de la alcaldía Cuauhtémoc estará ubicada en Plaza Garibaldi, en la zona norte del Centro Histórico de la Ciudad de México. El sitio se encuentra en las inmediaciones de Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las avenidas más conocidas y transitadas de la capital.

La ubicación de referencia es:



Plaza Garibaldi

Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Este espacio será uno de los puntos gratuitos donde los aficionados podrán reunirse para ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un entorno urbano con alto valor histórico y turístico.

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Qué partidos se podrán ver en Plaza Garibaldi

La Ciudad de México contará con 18 sedes públicas gratuitas para ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según la información reportada, siete espacios operarán durante todo el torneo con la transmisión de los 104 partidos, mientras que otras sedes proyectarán partidos de la Selección Mexicana y encuentros destacados.

En ese contexto, Plaza Garibaldi figura dentro de los espacios destinados a reunir a los aficionados para ver juegos de México y partidos relevantes del torneo, por lo que se espera que sea uno de los puntos con mayor ambiente durante las fechas clave de la competencia.

Diferencia entre la Fan Zone de Cuauhtémoc y el FIFA Fan Festival del Zócalo

Aunque ambos espacios estarán dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, es importante diferenciarlos. La Fan Zone de Cuauhtémoc estará en Plaza Garibaldi, mientras que el FIFA Fan Festival™ oficial de Ciudad de México se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, también conocido como Plaza de la Constitución.

De acuerdo con FIFA, el Fan Festival de la Ciudad de México se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en el Zócalo, con transmisiones en vivo, actividades para aficionados y una experiencia diseñada como punto central de reunión durante la justa mundialista.

Plaza Garibaldi, una sede con identidad mexicana

La elección de Plaza Garibaldi tiene un valor especial. El lugar es reconocido por su vínculo con el mariachi, la música tradicional mexicana y la vida cultural del Centro Histórico. Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ese escenario podría convertirse en uno de los puntos más pintorescos para ver futbol en la Ciudad de México.

Así, la alcaldía Cuauhtémoc tendrá dos grandes referencias mundialistas: Plaza Garibaldi, como Fan Zone local, y el Zócalo, como sede del FIFA Fan Festival™ oficial. Dos espacios gratuitos y emblemáticos para vivir la fiesta más grande del futbol.

