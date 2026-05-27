Dónde estarán las Fan Zone de la alcaldía Gustavo A. Madero: aquí podrás ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se podrá vivir dentro del estadio. En la Ciudad de México, el Gobierno capitalino confirmó la instalación de 18 Festivales Futboleros gratuitos (o también denominados como Fan Zone), espacios pensados para que la afición pueda ver partidos en pantallas gigantes, disfrutar actividades culturales, deportivas y gastronómicas, y vivir el ambiente mundialista en distintas alcaldías.

En el caso de Gustavo A. Madero, la demarcación tendrá dos puntos clave dentro del programa oficial: Campos Revolución y el Deportivo Hermanos Galeana. Ambas sedes formarán parte de la estrategia para llevar la fiesta mundialista a colonias, barrios y espacios públicos de la capital mexicana.

Campos Revolución, la sede de GAM para ver todos los partidos

De acuerdo con la guía turística oficial de la Ciudad de México, Campos Revolución, también identificado como Cablebús Campos Revolución, será una de las sedes Tipo A de los Fan Zone. Esto significa que tendrá transmisión de los 104 partidos, es decir, la totalidad de los encuentros, durante los 39 días de competencia.

La sede se ubica en Av. Emiliano Zapata, Zona Escolar Oriente, 07239, CDMX, por lo que será uno de los puntos más importantes para los aficionados del norte de la capital que quieran seguir toda la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin costo.

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Deportivo Hermanos Galeana también será Fan Zone en Gustavo A. Madero

La segunda sede confirmada en Gustavo A. Madero es el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en Av. José Loreto Fabela 190, San Juan de Aragón VII Sección, 07910, CDMX.

Según la guía oficial de CDMX, este espacio aparece como Festival Tipo B, por lo que estará enfocado en la transmisión de partidos decisivos y todos los encuentros de la Selección Mexicana. Esto lo convierte en una alternativa estratégica para quienes busquen reunirse en familia o con amigos durante los juegos más relevantes del torneo y, sobre todo, para aquellos que solo estén interesados en seguir el camino del combinado azteca.

Qué habrá en las Fan Zone de la CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los Festivales Futboleros no se limitarán a la transmisión de partidos. El Gobierno capitalino informó que estos espacios contarán con actividades culturales, deportivas y gastronómicas, además de talleres, batucadas comunitarias, concursos de penales, dominadas, cascaritas, torneos de teqball, fut-tenis, juegos tradicionales y actividades artesanales.

También se remarcó que serán eventos gratuitos y sin venta de alcohol, con un enfoque familiar, seguro e incluyente. La intención de las autoridades es que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ salga del estadio y se viva en calles, colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México.

