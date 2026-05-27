Dónde estará ubicada la Fan Zone de la alcaldía Miguel Hidalgo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cada vez está más cerca y la Ciudad de México comienza a prepararse para recibir a miles de aficionados. Además de los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México, la capital mexicana contará con espacios públicos habilitados para que la gente pueda ver encuentros del torneo de forma gratuita.

Uno de esos puntos estará en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde la sede contemplada será el Parque Cri-Cri, de acuerdo con el listado de Fan Zones difundido para la CDMX. Este espacio formará parte de las 18 ubicaciones gratuitas que tendrá la capital durante la justa mundialista.

¿Dónde estará la Fan Zone de Miguel Hidalgo para el Mundial 2026?

La Fan Zone de Miguel Hidalgo estará ubicada en el Parque Cri-Cri, uno de los espacios públicos considerados por la Ciudad de México para reunir a los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El objetivo será que las familias y seguidores del futbol puedan vivir el ambiente mundialista sin necesidad de acudir directamente al estadio.

El Parque Cri-Cri aparece dentro del listado de sedes distribuidas por alcaldía, junto a otros puntos como Parque Tezozómoc, Parque Las Américas, Plaza Garibaldi, Central de Abastos, Bosque de Tláhuac y Deportivo Xochimilco, entre otros.

¿Qué partidos transmitirán en la Fan Zone de Miguel Hidalgo?

Hasta el momento, no se ha publicado un calendario específico por sede que detalle todos los partidos que serán transmitidos en el Parque Cri-Cri. Sin embargo, la información disponible indica que la CDMX tendrá dos tipos de espacios: algunos transmitirán los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que otros proyectarán principalmente los encuentros de la Selección Mexicana y algunos duelos destacados.

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En el caso de Miguel Hidalgo, la información pública ubica al Parque Cri-Cri entre las sedes para ver partidos de México, por lo que se espera que ahí puedan seguirse, al menos, los encuentros del combinado azteca durante la Fase de Grupos y series de eliminación directa, en caso de que avancen hacia la siguiente ronda.

Partidos de México que podrían verse en Parque Cri-Cri

La Selección Mexicana debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Por eso, ese partido aparece como uno de los encuentros de mayor interés para las Fan Zones capitalinas.

Los partidos de México en fase de grupos son:



México vs Sudáfrica | 11 de junio de 2026 | Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur | 19 de junio de 2026 | Estadio Guadalajara

México vs Chequia | 24 de junio de 2026 | Estadio Monterrey

Aunque estos partidos son los principales candidatos para proyectarse en la Fan Zone de Miguel Hidalgo, las autoridades deberán confirmar más adelante la programación final de cada sede.

Crédito: Mexsport

¿La Fan Zone de Miguel Hidalgo será gratis?

La respuesta directa es sí. Las Fan Zones anunciadas para la Ciudad de México tendrán acceso gratuito. Además de las transmisiones en pantalla gigante, se contempla que estos espacios cuenten con actividades deportivas, culturales y oferta gastronómica para los asistentes.

Otro punto relevante es que, según la información difundida sobre las sedes capitalinas, no habrá venta de alcohol en estos espacios, con la intención de mantener un ambiente familiar durante los días de actividad mundialista.

