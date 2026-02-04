Cristiano Ronaldo “DESAPARECIDO” en Arabia: la BURLA que podría ACELERAR su salida

Cristiano Ronaldo sigue padeciendo en Arabia Saudita, pero esta vez no por goles ni récords. Su ausencia en el partido entre Al-Nassr y Al Riyadh encendió una tormenta mediática que rápidamente se trasladó de las canchas a las calles de Riad, donde la rivalidad tomó forma de burla viral y dejó al portugués en el centro de una polémica que parece tener consecuencias más profundas.

Bastaron unas horas para que el rumor creciera. Aunque inicialmente se habló de molestias físicas, versiones cercanas al vestidor apuntan a un malestar mayor: Cristiano Ronaldo no estaría conforme con la falta de refuerzos en Al-Nassr y con el trato que ha recibido su club dentro del reparto de inversiones del Fondo de Inversión Pública (PIF). Mientras otros gigantes del torneo se fortalecen, su equipo observa desde la barrera.

Pero lo que terminó de encender la conversación ocurrió fuera del estadio. Aficionados de Al Hilal aprovecharon la ausencia del astro para lanzar una provocación tan creativa como hiriente.

¿Por qué los fans de Al Hilal se burlaron de Cristiano Ronaldo?

En distintos puntos de Riad aparecieron carteles con la palabra “Missing” (“Desaparecido”), acompañados por una imagen de Cristiano Ronaldo y un mensaje en árabe que simulaba un aviso oficial. La broma iba más lejos: en el texto se le describía como “argentino”, una ironía que tocó fibras sensibles y elevó el troleo a otro nivel.

La campaña se volvió viral en cuestión de horas. Fotos, videos y reacciones inundaron redes sociales, convirtiendo la protesta en un fenómeno que mezcló humor, rivalidad y presión pública. Para muchos, fue una burla directa; para otros, una señal de que la paciencia con Cristiano en Arabia ya no es la misma.

El silencio del delantero solo amplificó el impacto. En una liga que gira alrededor de las estrellas, la ausencia del nombre más mediático no pasa desapercibida.

¿Está Cristiano Ronaldo cerca de romper con Al Nassr?

El trasfondo del conflicto apunta al mercado de fichajes. Cristiano siente que Al-Nassr no ha sido respaldado como Al Hilal, Al Ahli o Al Ittihad, clubes que sí recibieron incorporaciones de peso. La llegada de Karim Benzema a Al Hilal fue interpretada como la gota que derramó el vaso.

Con 40 años y cada vez más cerca de la marca histórica de los 1000 goles, el portugués no está dispuesto a competir sin un proyecto sólido. Su ausencia ante Al Riyadh, partido que Al-Nassr ganó 1-0, habría sido una decisión voluntaria, entendida como un mensaje directo a la directiva.

Hoy, Cristiano Ronaldo vive uno de sus momentos más tensos en Arabia Saudita. Entre burlas, carteles y una gestión que no lo convence, la pregunta ya no es si hay crisis, sino cuánto falta para que esta historia tenga un giro inesperado.