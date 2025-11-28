Spellcasters Chronicles abrirá su primera beta cerrada del 4 al 8 de diciembre de 2025

Spellcasters Chronicles, el próximo juego multijugador free-to-play de Quantic Dream, se prepara para dar su primer gran paso hacia su lanzamiento con una beta cerrada que se llevará a cabo del 4 al 8 de diciembre. Esta será la primera fase de pruebas global en línea, disponible para jugadores de Europa y Norteamérica, mientras que los usuarios de América Latina podrán acceder a los mismos servidores, aunque con posible latencia aumentada. La compañía confirmó que servidores regionales llegarán en 2026 para futuros eventos.

La beta se realizará exclusivamente en Steam, y solo los usuarios que se hayan registrado previamente y sean seleccionados tendrán acceso. Esta versión representa un avance significativo respecto a la demostración hands-on presentada durante TwitchCon San Diego, integrando más personajes, mecánicas y herramientas de estrategia.

Entre sus principales novedades, la prueba incluirá seis Spellcasters jugables, la arena Mausoleum y un bloque inicial de cartas para experimentar con el sistema de construcción de mazos. Los jugadores podrán utilizar 11 criaturas, 8 hechizos, 2 edificios y 2 titanes, suficiente para explorar múltiples combinaciones y estilos de combate.

Cada Spellcaster responde a un arquetipo bien definido: • Swamp Witch, mazos de enjambre y escalado tardío. • Astral Monk, daño explosivo y hechizos agresivos. • Iron Sorcerer, control y estructuras resistentes. • Fire Elementalist, ofensiva veloz basada en fuego. • Mystic Scribe, soporte y sostenimiento del equipo. • Stone Shaman, mazos defensivos de control y fortificación.

Quantic Dream adelantó que esta fase será clave para refinar equilibrio, estabilidad y ritmo de juego gracias a la retroalimentación directa de la comunidad. Un segundo periodo de pruebas está programado para inicios de 2026, con nuevos Spellcasters, arenas y encantamientos, como parte del camino hacia el acceso anticipado.

Los jugadores aún pueden registrarse en Steam o en el sitio oficial del juego. Para participar, deberán cumplir con los requisitos técnicos recomendados por el estudio, que incluyen Windows 11, GPU RTX 2070 o superior y SSD NVMe.