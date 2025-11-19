Fecha para la segunda temporada de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Todo está listo para que los amantes de esta entrega disfruten de la segunda temporada antes de que termine el año. El cierre del 2025 traerá consigo una nueva edición de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, por lo que aquí conocerás la fecha exacta de su aparición en México.

Si bien es cierto que Tomb Raider se ha vuelto un juego por demás importante, pocos esperaban que su llegada a una plataforma de streaming generara tanta popularidad para este. Debido a ello, son miles de personas las que ya esperan con ansias la llegada de la segunda temporada.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Tomb Raider?

La primera temporada hizo que la serie se convirtiera en algo muy llamativo para las nuevas generaciones, así como para los ganadores de este videojuego. Ante ello, debes saber que la nueva temporada llegará el próximo mes de diciembre, más precisamente el jueves 11.

De hecho, ya se sabe más respecto a esta nueva temporada gracias al nuevo tráiler que salió hace unas horas, mismo en donde se revela la fecha exacta para la que se espera sea la última temporada de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, y tener con ello un cierre a la altura.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se sabe muy poco sobre el nuevo juego de Tomb Raider, por lo que la segunda temporada podría ser una especie de premonición respecto a lo que se espera a futuro. De hecho, se espera que esta temporada considere los eventos previos y, además, los juegos realizados por Crystal Dinamics.

¿Por dónde ver la segunda temporada de Tomb Raider?

Si eres fan de este proyecto de streaming, debes saber que la segunda temporada de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft llegará a la República Mexicana el próximo 11 de diciembre a través de la plataforma Netflix, por lo que estamos a menos de un mes para su arribo.