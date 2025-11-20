Fecha y hora del lanzamiento de Kirby Air Riders para Nintendo Switch 2

Se terminó la espera y por fin está disponible la versión completa de Kirby Air Riders, que aunque muchos tenían dudas alrededor de la entrega, los expertos y aficionados le están dando muy buenos comentarios tras probar la versión beta que Nintendo puso a disponibilidad las semanas pasadas. Pero llegó la hora de la verdad y aquí está la información completa sobre el día y la hora en que el ansiado título estará disponible para los gamers.

¿Cuál es la hora y fecha del estreno oficial de Kirby Air Riders?

Este fue uno de los títulos que generaron múltiples comentarios alrededor tras su anuncio, y es que regresó 22 años después de su primera entrega cuando salió para el GameCube. En ese sentido, la opinión en general no le veía con tanta emoción, pero parece que esta segunda entrega se ganó el interés de los distintos gamers afiliados a Nintendo.

El proyecto con la visión concreta de Masahiro Sakurai salió en pruebas los dos fines de semana pasados. El 8 y 9 de noviembre estuvo disponible 18 horas y el 15 y 16 ocurrió lo mismo. Con esto, muchos concretaron la experiencia previa y las sensaciones fueron en general positivas, esto con limitantes en algunos modos dentro del propio juego.

Pero toda la expectativa llega a su hora crucial y por lo tanto, Kirby Air Riders para Nintendo Switch 2 está disponible desde los primeros minutos de este 20 de noviembre de 2025. Por ello, ya se puede jugar en su versión completa para calibrar el nivel de esta entrega.

¿Cómo se puede jugar el Kirby Air Riders?

En cuanto a la accesibilidad, el videojuego es exclusivo del Nintendo Switch 2. El precio se maneja en 1599 pesos en moneda nacional y para tener todas las herramientas disponibles en la plataforma de Nintendo y en cuanto a la jugabilidad, se recomienda tener el Nintendo Switch Online.

Con esto en mente, muchos tienen la fe puesta en esta entrega, esto para considerarse lo suficientemente bueno y rescatar la franquicia que no dio brillo en el pasado. Por eso, valdrá la pena darle una oportunidad en la nueva era del gaming.