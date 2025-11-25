ÚLTIMA HORA: FIFA revela restricciones del sorteo para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue su marcha. A 198 días para el inicio de la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA dio a conocer el proceso para el sorteo a llevarse a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington.

Para definir los bombos para el sorteo, los anfitriones son ubicados en el Bombo 1 y las selecciones restantes se distribuyen en función del Ranking FIFA publicado el pasado 19 de noviembre.

Restricciones del sorteo del Mundial 2026

En el Bombo 1 se ubican México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones de la Copa del Mundo, dichos participantes se vana identificar con un color de bola distinto a los otros equipos ubicados en el mismo sector siendo México la posición A1, Canadá B1 y Estados Unidos D1.

Por otra parte, entre las restricciones y para hacer una distribución equilibrada, España y Argentina se van a ubicar de forma aleatoria a cuadros opuestos al ser el primero y segundo lugar del Ranking de la FIFA, así, si estas dos primeras selecciones acaban la Fase de Grupos en primer lugar de sus grupos, no podrán enfrentarse antes de la Gran Final con sede en Nueva Jersey.

En principio, durante la Fase de Grupos no pueden chocar dos selecciones de la misma confederación, teniendo como única excepción a la UEFA que cuenta con 16 representantes. Es decir, cada grupo va a contar con al menos una y máximo dos selecciones de Europa.

Tras el sorteo del 5 de diciembre, el calendario con el estadio y hora de cada partido se va a dar a conocer el sábado 6 de diciembre.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

TV Azteca transmitirá el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 con sede en Washington va a ser transmitido EN VIVO por TV Azteca. El viernes 5 de diciembre vas a poder conocer el futuro de la Selección Mexicana en punto de las 10:45 de la mañana, tiempo del Centro de México.

