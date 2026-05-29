Destino México: el jugador que llegaría a la Liga BBVA MX tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se esté llevando a cabo, los clubes de la Liga BBVA MX se centrarán en el mercado de fichajes para reforzar sus plantillas de cara al Apertura 2026. Varios futbolistas comenzaron a sonar para pisar suelo mexicano, como es el caso de Nahitan Nández, y en las horas recientes se dio a conocer que un jugador paraguayo podría sumarse al balompié nacional tras el certamen internacional.

Se trata de Lucas Romero, futbolista que figura entre los preseleccionados por Gustavo Alfaro para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección de Paraguay. Desde Sudamérica aseguran que el jugador de Universidad de Chile cambiará de equipo tras la justa mundialista y todos los caminos llevan a que tendrá su primera experiencia en el futbol mexicano.

Según pudo informar el portal chileno El Deportivo, la U de Chile buscará dar salida al mediocampista de 23 años, por lo que su agente tiene vía libre para negociar con cualquier equipo que pueda abordar su salario. De acuerdo a la fuente citada, Romero tiene sobre la mesa ofertas de la Liga BBVA MX, siendo este su potencial destino. De todos modos, ningún nombre concreto fue revelado hasta el momento.

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¿Quién es Lucas Romero, posible fichaje de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con Transfermarkt, nació el 29 de agosto de 2002 en Choré, Paraguay, mide 1.89 m, juega como pivote y tiene un valor de mercado estimado en 350 mil euros.

Llegó a Universidad de Chile para la temporada 2026 procedente de Deportivo Recoleta de su país natal. El volante arribó a préstamo por un año y en la temporada anterior había registrado un gol y dos asistencias en 34 partidos.

Desde su llegada, Romero no logró consolidarse en Universidad de Chile durante sus primeros meses: acumula apenas 276 minutos en cinco partidos, sin goles ni asistencias, números que le costaron la oportunidad de pelear por un lugar en la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección de Paraguay.

Todo parece indicar que Romero no formará parte de la plantilla de la Albirroja para el certamen internacional, ya que no fue citado para la concentración mundialista de la Albirroja en Ypané por el entrenador Alfaro. Ahora, la Liga BBVA MX aparece como opción tentadora para relanzar su carrera.

