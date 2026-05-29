Alerta: el inesperado problema que podría tener México en su amistoso ante Australia

A pocos días para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana se medirá ante Australia. Será su segundo amistoso de preparación a poco tiempo de que inicie la justa mundialista, luego de haber derrotado de forma contundente a Ghana el pasado 22 de mayo. Si bien es cierto que los oceánicos parecen un rival accesible en los papeles, históricamente han sido un dolor de cabeza para el combinado azteca.

Seis han sido las veces que México se enfrentó a Australia y solamente pudo conseguir la victoria en una de ellas. El balance total es de un triunfo, tres empates y dos derrotas para el seleccionado mexicano. Este dato empieza a cobrar peso ya que el encuentro llega a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que sufrir una derrota ante los Socceroos podría derrumbar la estantería de Javier Aguirre previo al torneo.

El negativo historial de México contra Australia

El primer enfrentamiento entre ambos equipos sucedió en 1970 y fue el único triunfo de México ante los australianos: 3-0 en el marco de juego amistoso. Desde aquel entonces, el combinado nacional no ha vuelto a ver la victoria contra los oceánicos, es decir, llevan 56 años sin poder vencer a Australia.

Posteriormente, México empató dos veces en 1980: primero fue un 2-2 y luego un 1-1. Más tarde, Australia golpeó a la Selección Nacional con dos triunfos en partidos oficiales durante la Copa Confederaciones. En 1997, los Socceroos ganaron por 3-1 y en el 2001 repitieron el triunfo al vencer por 2-0.

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Pasaron 22 años para que ambos equipos se vuelvan a encontrar y el antecedente más reciente data del año 2023. En aquella oportunidad, México y Australia se vieron las caras en el marco de partido amistoso e igualaron 2-2 en Dallas. En Estados Unidos, el combinado azteca debió remontar un 2-0, evitando una nueva derrota contra los de Oceanía.

La Selección de México buscará tener el respaldo de la afición|MEXSPORT

Todos los partidos entre México y Australia

México 3 - 0 Australia | 1970 | Amistoso internacional

Australia 2 - 2 México | 1980 | Amistoso internacional

Australia 1 - 1 México | 1980 | Amistoso internacional

Australia 3 - 1 México | 1997 | Copa Confederaciones

Australia 2 - 0 México | 2001 | Copa Confederaciones

México 2 - 2 Australia | 2023 | Amistoso internacional

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo el México vs Australia?

México enfrentará a Australia este sábado 30 de mayo de 2026 en el Rose Bowl Stadium de Pasadena, California. El duelo está programado para las 20:00 horas del centro de México —19:00 hora local de California— y podrá verse en México por Azteca 7.

El partido también tiene valor por el contexto del rival: Australia, dirigida por Tony Popovic, lo tomará como parte de su preparación final antes de competir en el Grupo D la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde enfrentará a Turquía, Estados Unidos y Paraguay. Los oceánicos llegan con atención sobre el caso Cristian Volpato, futbolista de Sassuolo nacido en Sídney que inició trámites para representar a los Socceroos, aunque su inclusión definitiva depende del aval de FIFA y de la lista final que se anunciará el 1 de junio.

