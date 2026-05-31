FIGURA de Escocia se rompe la rodilla y será BAJA para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El último partido de preparación de Escocia le salió caro, pues perdió a uno de sus baluartes de la media cancha tras romperse la rodilla, por lo que será baja para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El cuadro europeo no contará con la figura de 24 años que juega en el Napoli, por lo que tendrán que llamar a su reemplazo antes de que arranque la justa, en la cual sí estará Neymar Jr., pese a su lesión.

Billy Gilmour sufrió una lesión en la rodilla en la victoria de su selección 4-1 sobre Curazao, último duelo de preparación de Escocia antes de emprender el viaje a Estados Unidos para iniciar su concentración previa al arranque de la justa veraniega. Mientras Francia es la más cara, esta selección es la menos valiosa del certamen.

Billy Gilmour se rompió la rodilla en el último partido de preparación de Escocia.|@ScotlandNT

“Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy sobre Curazao lo dejará fuera de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Todos estamos contigo, Billy”, escribió la selección en sus redes sociales.

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La fuerte baja de Escocia

Gilmour fue pieza clave para que Escocia tenga un lugar en la justa veraniega, pues desde hace tiempo es un referente con el Napoli, equipo en el que se quedó a un paso de ganar la Serie A en la Temporada 2025-2026.

El sueco regresará a su club para comenzar con su rehabilitación, aunque de momento se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Mientras que su selección tendrá que reponerse a este duro golpe y encarar con ímpetu y gallardía el mundial, torneo al que no acudía desde Francia 1998.

El grupo de Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Escocia se ubica en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Haití, selección que en teoría es la menos fuerte de las demás. Este es el calendario de la selección de Europa:

