deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Fortnite Capítulo Siete: Pacific Break ya está disponible — Una nueva era en la Costa Oeste

Tras un cierre monumental del Capítulo 6, donde Hora Cero reunió a más de 10.5 millones de jugadores simultáneos y otros 3 millones lo siguieron en plataformas de streaming

Fortnite Capítulo Siete: Pacific Break
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Fortnite inicia oficialmente una nueva etapa con el lanzamiento del Capítulo Siete: Pacific Break. Esta temporada marca un giro temático hacia la Costa Oeste, escenario donde “se cuentan algunas de las mejores historias”, según Epic Games.

Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review

Te puede interesar: Fortnite anuncia el final de capítulo más ambicioso de su historia y un proyecto cinematográfico con Quentin Tarantino

Pacific Break renueva por completo la isla con nuevos Puntos de Interés, cada uno con personalidad propia y referencias al estilo y narrativa de la región:

  • Boulevard Batalla
  • Avenida Asombrosa
  • Wonkeelandia
  • Cañón Confidencial

En esta temporada el clásico autobús de batalla está temporalmente fuera de servicio, así que los jugadores ingresan surfeando la tormenta en una de las introducciones más dinámicas del juego hasta la fecha.

Nuevas mecánicas que transforman el combateLa jugabilidad también evoluciona con un conjunto de funciones diseñadas para mantener a los jugadores en acción:

Reanímate tú mismoEl nuevo Dispositivo de Autoreanimación permite a un jugador derribado recuperarse por sí mismo durante el estado Abatido Pero No Fuera (APNF).

Split Fiction ¿Es verdaderamente un juegazo? | Aze Review

Te puede interesar: Argentina, ¿protagonista del EA Sports FC27? Esto se sabe

Movimiento ampliado en APNFLos derribados ahora pueden Rodar, Tropezar, Correr y Mantenerse en movimiento, agregando capas estratégicas al combate.

Camionetas de Reinicio conduciblesUna de las adiciones más sorprendentes: ahora es posible conducir Camionetas de Reinicio, renovando la manera de apoyar al equipo.

Derrota al jefe… y conviértete en élAl eliminar jefes especiales, los jugadores pueden transformarse en ellos, obteniendo:

  • Salud y Escudo completos
  • Mayor vida máxima
  • Energía infinita
  • Habilidades únicas

La ubicación del jugador transformado será visible para oponentes cercanos, lo que agrega riesgo y recompensa.

Construcción simpleUna nueva opción en Ajustes que facilita aprender a construir: solo mira a donde quieras construir y ejecuta la acción.

Un Pase de Batalla repleto de íconosEl Pase de Batalla del Capítulo Siete llega con una mezcla de cultura pop, nostalgia y originales de Fortnite:

  • La Novia (Kill Bill) – lista para buscar venganza
  • Marty McFly – viajero del tiempo clásico
  • Miles Cross y Cat Holloway – héroes originales de Fortnite

Además, tres atuendos incluyen Estilos especiales desbloqueables mediante misiones en diferentes modos:

  • Cat Holloway (Blitz Royale)
  • Carter Wu (Recarga)
  • Dark Voyager – Realidad Suprimida (Battle Royale)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Raúl Núñez

Autor / Redactor

Raúl Núñez

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
×
×