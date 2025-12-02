Fortnite Capítulo Siete: Pacific Break ya está disponible — Una nueva era en la Costa Oeste

Fortnite inicia oficialmente una nueva etapa con el lanzamiento del Capítulo Siete: Pacific Break. Esta temporada marca un giro temático hacia la Costa Oeste, escenario donde “se cuentan algunas de las mejores historias”, según Epic Games.

Pacific Break renueva por completo la isla con nuevos Puntos de Interés, cada uno con personalidad propia y referencias al estilo y narrativa de la región:

Boulevard Batalla

Avenida Asombrosa

Wonkeelandia

Cañón Confidencial



En esta temporada el clásico autobús de batalla está temporalmente fuera de servicio, así que los jugadores ingresan surfeando la tormenta en una de las introducciones más dinámicas del juego hasta la fecha.

Nuevas mecánicas que transforman el combateLa jugabilidad también evoluciona con un conjunto de funciones diseñadas para mantener a los jugadores en acción:

Reanímate tú mismoEl nuevo Dispositivo de Autoreanimación permite a un jugador derribado recuperarse por sí mismo durante el estado Abatido Pero No Fuera (APNF).

Movimiento ampliado en APNFLos derribados ahora pueden Rodar, Tropezar, Correr y Mantenerse en movimiento, agregando capas estratégicas al combate.

Camionetas de Reinicio conduciblesUna de las adiciones más sorprendentes: ahora es posible conducir Camionetas de Reinicio, renovando la manera de apoyar al equipo.

Derrota al jefe… y conviértete en élAl eliminar jefes especiales, los jugadores pueden transformarse en ellos, obteniendo:

Salud y Escudo completos

Mayor vida máxima

Energía infinita

Habilidades únicas



La ubicación del jugador transformado será visible para oponentes cercanos, lo que agrega riesgo y recompensa.

Construcción simpleUna nueva opción en Ajustes que facilita aprender a construir: solo mira a donde quieras construir y ejecuta la acción.

Un Pase de Batalla repleto de íconosEl Pase de Batalla del Capítulo Siete llega con una mezcla de cultura pop, nostalgia y originales de Fortnite:

La Novia (Kill Bill) – lista para buscar venganza

– lista para buscar venganza Marty McFly – viajero del tiempo clásico

– viajero del tiempo clásico Miles Cross y Cat Holloway – héroes originales de Fortnite



Además, tres atuendos incluyen Estilos especiales desbloqueables mediante misiones en diferentes modos: