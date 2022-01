Cobertura Aston Villa vs Manchester United EN VIVO | Premier League

El duelo entre Aston Villa y Manchester United tendrá varios momentos destacado, pues Cristiano Ronaldo, del Manchester United, está recuperado de sus molestias físicas y el brasileño Philippe Coutinho podría debutar con el equipo de Steven Gerrard.

El delantero, CR7, estuvo fuera de la convocatoria del partido, precisamente contra el Aston Villa, pero en la FA Cup, por unas molestias musculares, tal y como confirmó en rueda de prensa Ralf Rangnick.

“A veces tenemos molestias de este tipo. No es algo grave y espero estar listo pronto. Espero estar contra el Villa. Veremos este jueves. Intentaré entrenar normal y ver cómo reacciona mi cuerpo. Cruzo los dedos. Confío“, comento Cristiano a SKY Sports.

“He vuelto a Manchester porque amo este club. No lo he hecho por el dinero ni nada de eso. Amo este club y creo que tenemos potencial para ganar grandes cosas, pero debemos encontrar el mejor modo de conseguir esos resultados”, comentó también el atacante de los “Diablos Rojos”, pues no le gusta estár tan abajo en la clasificación general de la Premier League, a final de cuentas el delantero lusitano no estará en el partido, pues ni en la banca está considerado.

Philippe Coutinho podría debutar con el Aston Villa

Gerrard, entrenador del Aston Villa, pidió paciencia para Philippe Coutinho y dijo que, en el momento adecuado, va a estar “desatado”.

La figura del futbol inglés, confirmó que Coutinho podrá tener minutos este contra el Manchester United: “Es un talento fantástico. Tenemos mucha suerte de tenerle y, con el tiempo adecuado, va a estar desatado”, dijo Gerrard en rueda de prensa.

“Tiene mucha hambre por jugar y si podemos hacer que se sienta a gusto y con confianza, estoy seguro de que Philippe Coutinho sigue dentro de Philippe Coutinho. Ha entrenado bien los últimos días y estoy seguro de que sigue siendo un fantástico jugador”, alabó Gerrard al atacante brasileño.

Posibles alineaciones de Aston Villa vs Manchester United

Aston Villa: Emiliano Martínez, Cash, Konsa, Tuanzebe, Targett, Buendia, Carney, Douglas Luiz, Young, El-Ghazi, Ings.

Manchester United: David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, Raphael Varane, Luke Shaw, Scott McTominay, Nemanja Matic, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Edison Cavani y Cristiano.

