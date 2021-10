Raúl Jiménez reveló el día en que “fue dado de alta”

El delantero mexicano Raúl Jiménez indicó en una reciente entrevista el día en que “fue dado de alta” por el accidente sufrido el año pasado en una jugada en el que hubo un choque cabezas que lo dejó casi 9 meses fuera de actividad.

El atacante mexicano está escribiendo una verdadera hazaña, una historia de superación y de fortaleza, pues luego de fracturarse el cráneo y estar al borde de la muerte, dejó atrás la adversidad y volvió a la actividad e inclusive ya anotó gol.

El día que cerró la lesión Raúl Jiménez

Raúl Jiménez sostuvo que el jugador desde el inicio de temporada fue un importante logro, y subrayó que cuando anotó gol, el pasado septiembre, fue cuando pudo cerrar ese ciclo que marcó su carrera.

“Desde el momento en que arrancó la Premier League este año, el ya estar ahí de nuevo fue un logro increíble para mí, y meter gol en ese partido, fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó, que al final es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza”, comentó Jiménez.

El apoyo de la familia de Raúl Jiménez fue vital para volver

Raúl Jiménez, de 30 años de edad, mencionó que sobre todo, el apoyo de su familia en este proceso y el cariño de los aficionados, determinaron su evolución.

“Fue un proceso largo, una etapa difícil”, dijo Jiménez y abundó en que “el apoyo de mi familia, con Dani, pensar en mi hija Arya, todo el apoyo que me brindó también la gente fue una motivación extra para salir adelante”.

Raúl Jiménez busca llegar al Mundial de Catar

El delantero azteca, surgido en el América hizo énfasis en que cada vez se siente mejor en su actual en la cancha, e inclusive se visualiza retomando su nivel para llegar al Mundial del próximo año.

“Cada vez me siento mejor, ayudando cada vez más al equipo. Me siento bien, me siento contento con lo que he hecho para el equipo. He soñado con estar ahí, con llegar al Mundial, con jugar sí lo he pensado, pero ya que se nos dé soñaré con los goles ahí”, concluyó.