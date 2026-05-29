¡Contraste brutal! El valor de la Selección Argentina abruma a sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lionel Scaloni anunció su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el valor de la Selección Argentina es uno de los más altos en el torneo. “La Albiceleste” es parte del Grupo J y ahí enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Un punto para tomar en cuenta es la diferencia del valor de los futbolistas de cada una de las selecciones en el torneo.

La valuación de Transfermarkt para la selección dirigida por Lionel Scaloni es de 768.50 millones de euros, superado por Francia que duplica su valor. El segundo equipo más valioso de ese sector es Austria, con una estimación de 271.7 millones. Argelia le sigue muy de ce0rca con 226.8 millones. La cuestión es que Jordania está entre las peor valuadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con solo 18 millones.

Selección Argentina|MexSport

Con eso, tomaremos como referencia al mejor seleccionado de Jordania para comparar su valor con el futbolista argentino mejor tasado. Argentina tiene en Julián Álvarez y Enzo Fernández a sus futbolistas más cotizados. Tanto el jugador del Atlético de Madrid como el del Chelsea valen 90 millones de euros. El contraste es brutal respecto a Moussa Tamari. El delantero del Stade Rennes es la estrella de “Los Bravos” y apenas alcanza los ocho millones de euros.

Tamari jugó 33 partidos en la Ligue 1 con “Les Rouges et Noirs” durante la temporada pasada. En ese lapso anotó seis goles y repartió nueve asistencias. Si se comparan los números de liga de Álvarez con los del jordano, son muy similares ya que en 29 juegos generó ocho tantos y asistió otros cuatro. Sin embargo, la diferencia está en la Champions League, donde “La Araña” brilló con 10 dianas y eso eleva su valor de mercado.

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Los futbolistas argentinos peor valuados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los únicos futbolistas argentinos con un valor igual o inferior al de Tamari son los veteranos. Entre ellos están los porteros Gerónimo Rulli (8 MDD) y Juan Musso (3 MDD, los defensores Nicolás Otamendi (1 MDD), Gonzalo Montiel (4.5 MDD) y Nicolás Tagliafico (5 MDD). Además, entre ellos se puede incluir a Leandro Paredes (5 MDD).

💯 🔴 ⚪️ El argentino Julián Alvarez disputará hoy su partido número 100 con el Atlético de Madrid menos de dos años después de haber aterrizado en el Metropolitano.



Sus números hasta ahora: https://t.co/UljQ58svmv#Atleti #JuliánAlvarez #ChampionsLeague pic.twitter.com/kiaCRYyV0b — Transfermarkt.es (@TMes_news) March 18, 2026

Para tener como referencia, Lionel Messi, con 38 años y como miembro del Inter Miami de la MLS, aún mantiene un valor decente. El exjugador del Barcelona y del PSG está tasado en 15 millones de euros de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

