Gana 29 millones en México y decidió representar a otro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la presentación de la lista de 26 convocados de Estados Unidos, se confirmó la participación de Alejandro Zendejas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que vestirá la camiseta del conjunto norteamericano. A pesar de ser uno de los jugadores destacados de la Liga BBVA MX gracias a su tarea en el América, prefirió no jugar para México.

Zendejas sorprende con sus declaraciones tras la eliminación del América|Getty Images

De acuerdo con Infobae, el contrato de Zendejas con el América estipula un salario anual de 1,7 millones de dólares por año. La cifra representa un número cercano a los 29 millones de pesos mexicanos.

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Zendejas vestirá los colores de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El camino hacia la cita mundialista no ha estado exento de turbulencias ni de incertidumbres para el volante en los meses previos. El entrenador del conjunto de las barras y las estrellas, Mauricio Pochettino, eligió no convocar al americanista en las últimas citas de preparación correspondientes a la Fecha FIFA de primavera. Sin embargo, el panorama dio un giro durante las semanas recientes gracias a su rendimiento individual en la fase final del torneo de Clausura 2026, lo que ubicó al futbolista en la lista definitiva de 26 convocados.

Zendejas superó una serie de lesiones musculares en el arranque del semestre y recuperó su mejor versión física justo a tiempo para cargar con el peso ofensivo del cuadro dirigido por André Jardine y terminar de convencer también a Pochettino.

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La determinación adoptada por el futbolista abrió un debate entre los aficionados mexicanos que lamentan no tener su explosividad en el eje de ataque local. El "Vasco" Javier Aguirre monitoreó de cerca su situación legal ante la FIFA antes de que el propio atacante firmara su cambio de federación permanente.

Ahora, Zendejas intentará demostrar su talento y aportar al equipo estadounidense en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.