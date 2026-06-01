¡Récord en la mira! Gilberto Mora podría convertirse en el mundialista más joven de México

Gilberto Mora está a nada de hacer historia. El mediocampista de los Xolos de Tijuana fue incluido en la lista de 26 jugadores de la Selección Mexicana que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y podría convertirse en el futbolista más joven en representar a México.

En el escenario más grande del futbol, con solo 17 años 🏆🇲🇽



Con el corazón lleno de orgullo, felicitamos a nuestro canterano Gilberto Mora por su histórica convocatoria al Mundial. Eres el claro ejemplo de que con trabajo duro, los sueños se cumplen.



¡La prueba de que el… pic.twitter.com/8rGoTjxJQ3 — Xolos (@Xolos) June 1, 2026

La joya del futbol mexicano tiene 17 años y 239 días y de jugar en el duelo inaugural contra Sudáfrica se convertiría en el futbolista de menor edad en una Copa Mundial de la FIFA™ en la historia de México. El récord le pertenece a Manuel Rosas, quien era conocido como “El Chaquetas”. El jugador nacido en 1912 jugó a los 18 años y 88 días al enfrentar a Francia en el partido inaugural de 1930.

Entre los jugadores más jóvenes que representaron a México se encuentran Hugo Rodríguez en Argentina 1978, Raúl Arellano en Suiza 1958, Antonio Mota en Chile 1962 y Andrés Guardado en Alemania 2006. Todos ellos vieron acción en el torneo más importante del futbol global con 19 años.

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El nacido en Tuxtla Guerrero apenas suma siete partidos con la selección mayor, pero ya sabe lo que es ganar una Copa Oro. Aunque en la edición de 2025 no jugó en la fase de grupos, su talento fue demostrado en los duelos de eliminación directa y en la semifinal contra Honduras fue el encargado de asistir el gol del triunfo.

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Una lesión lo tuvo fuera de actividad desde enero, pero todo apunta a que estará a punto para algunos minutos contra Sudáfrica el 11 de junio. En los últimos amistosos ya tuvo minutos. Contra Ghana jugó el primer tiempo y contra Australia entró al campo para la última media hora.

Gilberto Mora y el récord inalcanzable de Pelé

Gilberto Mora podría apelar a la historia en el juego inaugural contra Sudáfrica si consigue un gol, pero aun así no rompería el récord de ser el anotador más joven en un mundial. El jugador de los Xolos llegaría al 11 de junio con 17 años y 240 días cumplidos por lo que se habría quedado a un día del récord de Pelé. El legendario delantero brasileño consiguió su primer gol en una Copa Mundial de la FIFA ™ a los 17 años con 239 días cuando le anotó a Gales en los cuartos de final de la edición de 1958.