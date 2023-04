Regreso espectacular de Erling Haaland con un golazo

Manchester City consigue el triunfo sin muchas dificultades ante el colista Southampton por marcador de 4-1 en partido de la Premier League, teniendo como protagonismo el tremendo gol del noruego Erling Haaland, el tercero del encuentro y el segundo en su cuenta, que agitó el choque de St. Mary’s Stadium, desatado en el tramo final.

El noruego, que volvió al once titular del técnico español Pep Guardiola tras sus lesión en la ingle, firmó un doblete en su regreso a la cancha. En poco más de una hora, el delantero elevó sus cifras a 30 anotaciones en la Premier League y a 44 en lo que va de temporada, entre todos los torneos.

Lo mejor llegó poco antes de ser sustituido, en el minuto 67, el gol que sentenció un duelo plano, de trámite, que elevó sus revoluciones en los últimos minutos, con el encuentro roto y resuelto.

Se inventó Haaland un gol de chilena dentro del área, a pase de Jack Grealish. Imposible para el meta Gavin Bazunu, mero espectador. La acción premió a los dos más activos, los que habían escrito un nuevo triunfo del cuadro del City, otra vez a cinco puntos del Arsenal.

Para ese momento el Manchester City ya tenía el partido definido. Lo había abierto el propio Haaland, en el tiempo añadido de la primera parte, al cabecear un pase de Kevin De Bruyne desde la izquierda.

El tanto que dio ventaja a los visitantes justo antes del intermedio, aparentemente más centrado en el compromiso de Champions que en un trámite ante el colista que sacaría adelante por su propio peso.

Erling Haaland llega a 44 goles en todas las competencias

Jack Grealish anotó el segundo, la chilena de Haaland fue el tercero, en el 67’ y después el Southampton acortó las distancias.

No tuvo tiempo a regresar al partido el Southampton. El argentino Julián Álvarez (75’) no falló desde los once pasos y redondeó la goleada del Manchester City que sigue a lo suyo en la Premier League, a la espera del fallo del Arsenal, y cambia la mirada a la Champions League, al Bayern Munich.