Las dos caras en el GP de Mónaco: Antonelli vuela por la pole mientras Checo Pérez y Cadillac naufragan

En una exhibición de madurez y velocidad absoluta, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli desafió los muros de Montecarlo para adjudicarse una espectacular pole position en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. La otra cara de la moneda la vivió el mexicano Checo Pérez, quien firmó una jornada de pesadilla a los mandos de su monoplaza de Cadillac, quedando eliminado prematuramente en la posición 18.

La sesión estuvo marcada por la altísima tensión en cada milímetro de la pista más estrecha del campeonato. Mientras los favoritos sufrían para encontrar una ventana de aire limpio, Antonelli (Mercedes)pareció flotar sobre los pianos de la mítica piscina y la rasante de Casino. Con una vuelta estratosférica que rozó la perfección, el piloto de Mercedes detuvo el crono en 1:12.051, superando por apenas 43 milésimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El italiano saldrá mañana desde la posición de privilegio en un circuito donde largar al frente significa tener medio trofeo en la bolsa, dada la extrema dificultad para rebasar.

Calvario absoluto para 'Checo' Pérez y Cadillac

Para Checo Pérez, las calles del Principado, un escenario donde supo tocar la gloria en el pasado, se convirtieron en un laberinto sin salida. El piloto tapatío nunca estuvo cómodo con el balance de su auto. El tráfico denso, sumado a la falta de tracción y temperatura en los neumáticos de su Cadillac en el momento crítico de la Q1, sentenciaron su destino muy temprano.

Con un registro definitivo de 1:14.747, el mexicano se ubicó en el puesto 18, una posición sumamente dolorosa que lo obligará a remar contracorriente el domingo en una carrera donde los milagros en el fondo de la parrilla son casi imposibles.

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Resultado de la clasificación del Gran Premio de Mónaco: