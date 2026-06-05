Qué ha pasado con Checo Pérez y qué es lo que sigue para la Fórmula 1

Sergio ‘Checo’ Pérez afrontará la sexta carrera de la temporada de la Fórmula 1 2026 este fin de semana. Su próximo objetivo será el Gran Premio de Mónaco, circuito que le ha sentado muy bien al piloto tapatío desde su debut en la categoría. Cadillac llega con buenas expectativas a esta competición, donde incluso tendrán como objetivo alcanzar la tan ansiada Q3 en la clasificación.

Checo Pérez tuvo sus primeras prácticas en Mónaco

Durante la jornada de este viernes 5 de junio se llevaron a cabo las primeras prácticas previo al día de la carrera. Checo Pérez tuvo una grandiosa FP1 a bordo de su Cadillac MAC-26, habiendo finalizado en la posición número 14 y estando por encima de pilotos competitivos como Franco Colapinto con su Alpine y también superando a ambos Haas. Sin embargo, todo se desvirtuó en la siguiente práctica de la jornada.

Checo Pérez a bordo de su Cadillac|Crédito: @SChecoPerez / X

A diferencia del gran rendimiento que el mexicano había demostrado en la primera práctica, este no pudo completar la FP2 debido a que su monoplaza comenzó a incendiarse. Cuando la segunda sesión en Mónaco estaba a punto de finalizar, Checo Pérez se vio obligado a abandonar la pista porque los frenos de su neumático delantero izquierdo comenzaron a incendiarse.

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A pesar del susto, el oriundo de Guadalajara pudo retirarse exitosamente de su coche mientras que pedía asistencia para poder apagar el fuego. Así es como llegó un marshall al lugar de los hechos junto a un extintor para poder resolver la situación. El evento no pasó a mayores, pero lo cierto es que Checo tuvo que ver el resto de la sesión fuera del circuito.

Checo Pérez aspirará a la Q3 en Mónaco

Con mejoras por tercera carrera consecutiva al haber sumado un nuevo alerón y escapes, tanto Checo Pérez como su compañero Valtteri Bottas buscarán superar la Q1 en la clasificación. Desde el comienzo de la temporada, ninguno de los pilotos ha podido lograr superar la primera ronda durante la clasificación, aunque el mexicano tiene un objetivo más desafiante: tener su primera Q3 con Cadillac.

"Sí, (la Q3), ese es el objetivo, por supuesto. Y esperamos realmente poder conseguir un resultado sólido aquí", fue lo que expresó el piloto tapatío ante los medios de comunicación.

El piloto mexicano buscará la Q3 en Mónaco|Crédito: @SChecoPerez / X

Mónaco puede ser de gran ayuda para Cadillac

El GP de Mónaco siempre ha sido distinto a los demás. Aquí no destaca el más rápido, sino quien tiene mejores manos al volante debido a que el circuito se realiza en calles estrechas, curvas cerradas y ausencia de rectas largas. Para Checo Pérez, esta será una oportunidad para mejorar con la escudería estadounidense.

"Mónaco siempre te da una oportunidad para destacar, y para nosotros esa puede ser la mayor oportunidad de la temporada hasta ahora”, expresó en primera instancia.

"Queremos rendir al máximo nivel posible, ejecutar todo de manera impecable desde el punto de vista operativo y aprovechar cada oportunidad que tengamos. Ese es, en definitiva, nuestro objetivo principal”, sentenció el piloto mexicano.

Checo Pérez volverá a girar este próximo sábado 6 de junio en Montecarlo desde las 16:30 horas (tiempo Centro de México) para realizar su última sesión de libres. Posteriormente, el tapatío disputará la clasificación para la carrera del domingo a las 20:00 horas.

