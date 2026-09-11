Así queda el grupo de México en el Mundial Sub 20 Femenil, tras perder contra Argentina
México fue remontado por Argentina y quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Femenil
La Selección de México Sub 20 Femenil cayó este viernes 11 de septiembre ante su similar de Argentina por marcador de 3-2 en partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA de la categoría y con ello se despidió de la justa mundialista al quedar en terceras de su sector.
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Selección Mexicana Femenil Sub 20 quedó fuera del Mundial tras perder ante Argentina
El equipo mexicano no pudo mantener la ventaja que había sacado en la primera parte y sucumbió ante las Albicelestes que le dieron la vuelta al marcador para terminar 3-2 y con ello México se quedó con un punto y rezagado en el tercer puesto de su grupo.
Deiry Ramírez marcó doblete para México al 36' y al 42' remontando de manera momentánea tras iniciar perdiendo con el gol de Annika Paz al 28', pero las Azteca no pudieron mantener la ventaja y en la recta final Argentina le dio la vuelta al marcador con goles de Alma Velasco y María Delgado.
Las mexicanas necesitaban rescatar al menos el empate para mantener vivas sus aspiraciones de colarse entre las mejores terceras lugares del Mundial; sin embargo, con la derrota y con cuatro grupos por jugar el panorama luce desalentador y el cuadro Azteca podría ser fácilmente superado en esta instancia.
El equipo mexicano femenil Sub 20 se despide de la justa mundialista con un empate conseguido ante Benin y con derrotas frente a las anfitrionas Polonia y contra Argentina.
#Sub20 | Final del partido.— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 11, 2026
Finaliza nuestra participación en el Mundial U20. pic.twitter.com/pDnfQMC8Sc
Grupo A
- Polonia - 9 puntos
- Argentina - 6 puntos
- México - 1 punto
- Benin - 1 punto
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