OFICIAL: México es eliminado del Mundial Sub20 Femenil, tras perder vs Argentina

La Selección Sub 20 Femenil de México se despide de la Copa Mundial de la categoría tras caer este viernes 11 de septiembre ante su similar de Argentina por 3-2, luego de ir arriba en el marcador, pero no lograr mantener la ventaja.

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Selección Mexicana Femenil Sub 20 se despide de la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Mexicana tuvo en el bolsillo su clasificación a la siguiente ronda, pero a falta de 12 minutos para que concluyera el partido la dejó ir, luego de que la Albiceleste Femenil firmara la remontada en la recta final del encuentro.

El cuadro sudamericano abrió el marcador a los 28 minutos por conducto de Annika Paz quien cabeceó de gran manera un centro por costado derecho directo al corazón del área que la jugadora del Inter de Milán remató con una gran técnica ganando a su marcadora.

México reaccionó con doblete de Deiry Ramírez, primero al 36' y nuevamente al 42' para darle la vuelta al marcador e irse al descanso con la ventaja en la bolsa y en cuanto arrancó el complemento la propia '9' de México marcó el hat trick que fue anulado por una mano.

#Sub20 | Final del partido.



Finaliza nuestra participación en el Mundial U20. pic.twitter.com/pDnfQMC8Sc — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 11, 2026



Sin embargo, la Albiceleste encabezaría la remontada con un tiro libre directo de Alma Velasco que primero estrelló en la barrera, pero en el rebote la mandó a guardar al fondo de las redes.

Finalmente, María Delgado selló la remontada con un tanto en el agregado de la segunda mitad que dejó fuera a México de la justa mundialista con un punto.

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