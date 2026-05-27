Atento México: los 4 jugadores con más goles de Sudáfrica antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, Sudáfrica presentó su lista final para la fiesta del futbol más importante del planeta. En ese marco, la Selección Nacional de México deberá prestar atención a varios de los jugadores rivales de cara al duelo inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (ex Azteca).

Prestando mucha atención a evitar insultos homofóbicos en el Mundial, los aficionados verán a la Selección Mexicana enfrentar a su par de Sudáfrica en Ciudad de México para inaugurar la Copa del Mundo. Enfrente hay varios jugadores importantes. Los 4 que más goles tienen son: Iqraam Rayners, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng y Tshepang Moremi.

Un exjugador de Sudáfrica destacó las posibilidades del equipo africano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los goles en la temporada 2025-26 de los convocados de Sudáfrica

Iqraam Rayners: 16 goles en 36 partidos

16 goles en 36 partidos Oswin Appollis: 12 goles en 43 partidos

12 goles en 43 partidos Relebohile Mofokeng: 11 goles en 36 partidos

11 goles en 36 partidos Tshepang Moremi: 11 goles en 39 partidos

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Además de estos futbolistas, Javier Aguirre debe prestar atención a uno de los delanteros más peligrosos que tiene Sudáfrica: Lyle Foster, pues juega en el Burnley FC de Inglaterra.

La lista completa de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros:

Ronwen Williams (34, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(34, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Sipho Chaine (29, Orlando Pirates, Sudáfrica)

(29, Orlando Pirates, Sudáfrica) Ricardo Goss (32, Siwelele FC, Sudáfrica)

|FIFA Web

Defensores:

Nkosinathi Sibisi (30, Orlando Pirates, Sudáfrica)

(30, Orlando Pirates, Sudáfrica) Mbekezeli Mbokazi (20, Chicago Fire, Estados Unidos)

(20, Chicago Fire, Estados Unidos) Ime Okon (22, Hannover 96, Alemania)

(22, Hannover 96, Alemania) Khulumani Ndamane (22, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(22, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Olwethu Makhanya (22, Philadelphia Union, Estados Unidos)

(22, Philadelphia Union, Estados Unidos) Aubrey Modiba (30, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(30, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Samukele Kabini (22, Molde FK, Noruega)

(22, Molde FK, Noruega) Khuliso Mudau (31, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(31, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Thabang Matuludi (27, Polokwane City FC, Sudáfrica)

(27, Polokwane City FC, Sudáfrica) Bradley Cross (25, Kaizer Chiefs, Sudáfrica)

(25, Kaizer Chiefs, Sudáfrica) Kamogelo Sebelebele (23, Orlando Pirates, Sudáfrica)

Mediocampistas:

Teboho Mokoena (29, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(29, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Thalente Mbatha (26, Orlando Pirates, Sudáfrica)

(26, Orlando Pirates, Sudáfrica) Yaya Sithole (27, CD Tondela, Portugal)

(27, CD Tondela, Portugal) Jayden Adams (25, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

(25, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica) Themba Zwane (36, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)

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