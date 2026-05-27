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Atento México: los 4 jugadores con más goles de Sudáfrica antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El combinado africano ya presentó la lista final para enfrentar a la Selección Nacional en la inauguración mundialista

Atento México: los 4 jugadores con más goles de Sudáfrica antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, Sudáfrica presentó su lista final para la fiesta del futbol más importante del planeta. En ese marco, la Selección Nacional de México deberá prestar atención a varios de los jugadores rivales de cara al duelo inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (ex Azteca).

Prestando mucha atención a evitar insultos homofóbicos en el Mundial, los aficionados verán a la Selección Mexicana enfrentar a su par de Sudáfrica en Ciudad de México para inaugurar la Copa del Mundo. Enfrente hay varios jugadores importantes. Los 4 que más goles tienen son: Iqraam Rayners, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng y Tshepang Moremi.

Sudáfrica
Un exjugador de Sudáfrica destacó las posibilidades del equipo africano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los goles en la temporada 2025-26 de los convocados de Sudáfrica

  • Iqraam Rayners: 16 goles en 36 partidos
  • Oswin Appollis: 12 goles en 43 partidos
  • Relebohile Mofokeng: 11 goles en 36 partidos
  • Tshepang Moremi: 11 goles en 39 partidos

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Además de estos futbolistas, Javier Aguirre debe prestar atención a uno de los delanteros más peligrosos que tiene Sudáfrica: Lyle Foster, pues juega en el Burnley FC de Inglaterra.

La lista completa de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros:

  • Ronwen Williams (34, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Sipho Chaine (29, Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Ricardo Goss (32, Siwelele FC, Sudáfrica)
Qué fue de Siphiwe Tshabalala, quien marcó primer gol de Sudáfrica 2010
|FIFA Web

Defensores:

  • Nkosinathi Sibisi (30, Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Mbekezeli Mbokazi (20, Chicago Fire, Estados Unidos)
  • Ime Okon (22, Hannover 96, Alemania)
  • Khulumani Ndamane (22, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Olwethu Makhanya (22, Philadelphia Union, Estados Unidos)
  • Aubrey Modiba (30, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Samukele Kabini (22, Molde FK, Noruega)
  • Khuliso Mudau (31, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Thabang Matuludi (27, Polokwane City FC, Sudáfrica)
  • Bradley Cross (25, Kaizer Chiefs, Sudáfrica)
  • Kamogelo Sebelebele (23, Orlando Pirates, Sudáfrica)

Mediocampistas:

  • Teboho Mokoena (29, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Thalente Mbatha (26, Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Yaya Sithole (27, CD Tondela, Portugal)
  • Jayden Adams (25, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Themba Zwane (36, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
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|@bafanabafanaofficial

Delanteros:

  • Lyle Foster (25, Burnley FC, Inglaterra)
  • Oswin Appollis (24, Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Relebohile Mofokeng (21, Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Tshepang Moremi (25, Orlando Pirates, Sudáfrica)
  • Thapelo Maseko (22, AEL Limassol, Chipre)
  • Iqraam Rayners (30, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
  • Evidence Makgopa (25, Orlando Pirates, Sudáfrica)
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