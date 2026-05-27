Atento México: los 4 jugadores con más goles de Sudáfrica antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El combinado africano ya presentó la lista final para enfrentar a la Selección Nacional en la inauguración mundialista
Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, Sudáfrica presentó su lista final para la fiesta del futbol más importante del planeta. En ese marco, la Selección Nacional de México deberá prestar atención a varios de los jugadores rivales de cara al duelo inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (ex Azteca).
Prestando mucha atención a evitar insultos homofóbicos en el Mundial, los aficionados verán a la Selección Mexicana enfrentar a su par de Sudáfrica en Ciudad de México para inaugurar la Copa del Mundo. Enfrente hay varios jugadores importantes. Los 4 que más goles tienen son: Iqraam Rayners, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng y Tshepang Moremi.
Los goles en la temporada 2025-26 de los convocados de Sudáfrica
- Iqraam Rayners: 16 goles en 36 partidos
- Oswin Appollis: 12 goles en 43 partidos
- Relebohile Mofokeng: 11 goles en 36 partidos
- Tshepang Moremi: 11 goles en 39 partidos
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Además de estos futbolistas, Javier Aguirre debe prestar atención a uno de los delanteros más peligrosos que tiene Sudáfrica: Lyle Foster, pues juega en el Burnley FC de Inglaterra.
La lista completa de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Porteros:
- Ronwen Williams (34, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Sipho Chaine (29, Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Ricardo Goss (32, Siwelele FC, Sudáfrica)
Defensores:
- Nkosinathi Sibisi (30, Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Mbekezeli Mbokazi (20, Chicago Fire, Estados Unidos)
- Ime Okon (22, Hannover 96, Alemania)
- Khulumani Ndamane (22, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Olwethu Makhanya (22, Philadelphia Union, Estados Unidos)
- Aubrey Modiba (30, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Samukele Kabini (22, Molde FK, Noruega)
- Khuliso Mudau (31, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Thabang Matuludi (27, Polokwane City FC, Sudáfrica)
- Bradley Cross (25, Kaizer Chiefs, Sudáfrica)
- Kamogelo Sebelebele (23, Orlando Pirates, Sudáfrica)
Mediocampistas:
- Teboho Mokoena (29, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Thalente Mbatha (26, Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Yaya Sithole (27, CD Tondela, Portugal)
- Jayden Adams (25, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Themba Zwane (36, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
Delanteros:
- Lyle Foster (25, Burnley FC, Inglaterra)
- Oswin Appollis (24, Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Relebohile Mofokeng (21, Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Tshepang Moremi (25, Orlando Pirates, Sudáfrica)
- Thapelo Maseko (22, AEL Limassol, Chipre)
- Iqraam Rayners (30, Mamelodi Sundowns, Sudáfrica)
- Evidence Makgopa (25, Orlando Pirates, Sudáfrica)