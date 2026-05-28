Los jugadores sudafricanos que nadie conoce, pero podrían humillar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica ya tiene lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hugo Broos convocó a 26 futbolistas para el regreso de la Bafana Bafana a una justa mundialista después de 16 años, con una base muy marcada: 19 jugadores actúan en la liga sudafricana, cinco en Europa y dos en Estados Unidos. El debut será nada menos que ante México el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del Grupo A.

La convocatoria está atravesada por un dato clave: Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates aportan ocho jugadores cada uno. No es menor, porque Sundowns llega de conquistar la CAF Champions League, mientras que Pirates viene de ser campeón de la liga sudafricana por primera vez desde 2012. Cuatro futbolistas de esta selección llegan como “tapados” y podrían complicar al equipo de Javier Aguirre.

Los cuatro futbolistas de Sudáfrica que podrían complicar a México

1. Oswin Appollis (Orlando Pirates)

Oswin Appollis, jugador de Sudáfrica

Oswin Appollis aparece como uno de los nombres menos conocidos para el público mexicano, pero es probablemente uno de los atacantes más peligrosos de Sudáfrica. Flashscore lo presenta como uno de los recursos ofensivos más potentes del equipo: suma 25 partidos y 8 goles con la selección, además de ser descrito como un futbolista capaz de crear y finalizar jugadas.

Su temporada en Orlando Pirates respalda esa lectura. FotMob registra que Appollis firmó 9 goles y 6 asistencias en la Premiership 2025/26, con una calificación media de 7.46. Además, el extremo izquierdo de 24 años está tasado en 2 millones de euros, según informa Transfermarkt.

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2. Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

Relebohile Mofokeng, jugador de Sudáfrica

Relebohile Mofokeng es uno de los talentos jóvenes más atractivos de Sudáfrica. No es una estrella global, pero en la lista de Broos aparece como un jugador con capacidad para cambiar el ritmo del partido. Flashscore lo define como un futbolista con recursos para “crear algo de la nada” y desbloquear defensas cerradas.

Los números explican por qué genera tanta expectativa: FotMob señala que en la Premiership 2025/26 registró 10 goles y 8 asistencias en 2,131 minutos, con una media de 7.84. Otro informe de Flashscore agregó que, desde su debut con Orlando Pirates, acumuló 29 goles y 30 asistencias en 120 partidos.

3. Thalente Mbatha (Orlando Pirates)

Thalente Mbatha, jugador de Sudáfrica

Thalente Mbatha no llega con el cartel de figura, pero es uno de esos mediocampistas que pueden ensuciarle el partido a cualquier rival. Flashscore lo describe como un jugador útil desde el banco, con capacidad para marcar goles importantes y con un disparo potente desde larga distancia. En selección suma 15 partidos y 3 goles, según el perfil publicado por la fuente mencionada.

FotMob lo registra como mediocampista defensivo de Orlando Pirates, con 1,607 minutos disputados en la Premiership 2025/26 y una valoración media de 7.38. Transfermarkt, por su parte, tasa al mediocampista central en 1.6 millones de euros.

4. Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

Mbekezeli Mbokazi, jugador de Sudáfrica

Mbekezeli Mbokazi es defensa central, tiene 20 años y juega en el Chicago Fire de la MLS. Flashscore lo define como un zaguero de ascenso meteórico: debutó profesionalmente con Orlando Pirates en 2025, pasó a Chicago Fire y ya suma 10 partidos con Sudáfrica.

Según Transfermarkt, está tasado en 2.5 millones de euros y tiene contrato con Chicago Fire hasta diciembre de 2029. FourFourTwo lo describió como uno de los mejores proyectos recientes del futbol sudafricano, destacando su pase, lectura táctica y capacidad para conducir desde el fondo.

