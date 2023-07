Jaime Lozano habla sobre su futuro con la Selección Mexicana

Jaime Lozano habló ante los medios de comunicación previo a la final de la Copa de Oro que la Selección Mexicana sostendrá ante su similar de Panamá en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos; el “Jimmy” fue cuestionado sobre su futuro.

VER EN VIVO: FINAL COPA ORO MÉXICO VS PANAMÁ

El entrenador mexicano llegó de manera interina para suplir a Diego Cocca y tomó el compromiso de dirigir la Copa Oro, torneo en el que tiene un a sola derrota ante Qatar y los llevó a la final de dicha justa veraniega de la Concacaf.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez previo a la Final de Copa Oro 2023

“La vida es esto, son decisiones que hay que tomar, oportunidades que tomar. Hay que estar preparados y listos, es un gran escaparate estar en la Selección, mucha gente te apoya. Desde jugador lo viví, estás a la vista de todos. Lo llevo con calma, viviendo con tranquilidad, pensando en eso hoy, exclusivamente en cómo ganar el próximo partido. El más importante porque te llevas un gran premio y recompensa”, expresó Lozano en conferencia de prensa.

Lozano habló sobre su futuro y su contrato que tiene para dirigir a la Selección Mexicana, aunque se mostró sereno ante el tema y recalcó que solo está pensando en el futuro inmediato que es la final de la Copa Oroante Panamá.

“Es destino, porque, yo no me veía dirigiendo una selección Sub 23, sabía que mi proceso iba por otro lado. Aquí si toca que sea el último voy a querer regresar sí o sí, es lo más bonito que te puede pasar como entrenador. Si soy candidato, qué maravilla, pero no estoy pensando en dirigir un Mundial, más allá si es el que más me emociona, porque es en casa. Sólo estoy pensando en el partido de mañana, mi contrato acaba porque vine sólo por la Copa Oro”, reiteró.

Te puede interesar: Los árbitros que pitarán la final de la Copa Oro 2023

Horario y dónde ver México vs Panamá Final de Copa Oro

El partido entre la Selección Mexicana y su similar de Panamá lo podrás vivir por Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Te puede interesar: México vs Panamá: Inteligencia Artificial predice ganador de la Copa Oro