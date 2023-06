Jaime Lozano pide calma a pesar de golear a Honduras en la Copa Oro

Jaime Lozano ha tenido un debut de ensueño al frente de la Selección Mexicana. Luego de la victoria de 4-0 ante Honduras en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023, el entrenador, quien fue nombrado en el banquillo hace pocos días, reconoce que hay cosas por mejorar a pesar del marcador abultado que se ha conseguido en el RNG Stadium.

“Esto parece algo mágico, que en tres días todo puede dar vueltas. Estoy muy agradecido por la confianza que tiene el jugador en nosotros. La confianza hay que provocarla. Somos mexicanos y es una buena ventaja”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

Ante un estadio lleno luego del abandono de los aficionados en el juego por el tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf, el ‘Jimmy’ ha reconocido el apoyo recibido desde su llegada como DT. En un encuentro en el que la exhibición del equipo mexicano fue buena, el estratega ve potencial en los jugadores para conseguir cosas importantes.

“Siempre he tratado de ver al jugador como lo que puede llegar a ser, no lo que es en este momento. Me parece que tenemos que tomar como base este partido porque hay muchas cosas por mejorar. Talento y capacidad hay muchísima.

“Creo en enfocar al jugador en lo importante. No estamos solos, agradecerle a toda la afición por acompañarnos”, agregó Lozano.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Debut soñado para Jaime Lozano en la Selección Mexicana

Jaime Lozano pide mesura tras debut con goleada

Finalmente, tras la goleada Jaime Lozano asegura que la Selección Azteca no es invencible, pues los marcadores abultados hay que tomarlos con calma.

“No somos imbatibles y no todo en la vida depende de uno. Me siento agradecido porque le pudimos dar esta alegría a la gente, porque los jugadores se lo merecen y agradecido porque es un gran inicio de Copa Oro. Era un volver a empezar, reconstruirse. Trato de ser muy ecuánime y sé que no siempre vas a estar arriba. Hay que tenerle mucho respeto a estos resultados”, puntualizó el ‘Jimmy’.

El siguiente juego de la Selección Mexicana en la Copa Oro es el jueves 29 de junio cuando enfrente a Haití en el Estadio de la Universidad de Phoenix.