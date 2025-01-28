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James Rodríguez

Centrocampista colombiano, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de su país con el que avanzó por primera vez en su historia hasta los Cuartos de Final de una Copa Mundial en la edición de Brasil 2014. Con paso por grandes clubes como Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton y Sao Paulo, actualmente milita en el Minnesota United de la MLS.

Lugar de nacimiento Cúcuta, Colombia
Altura 1.80 m
Edad 34 años
Posición Centrocampista
Partidos en selección 124
Goles en selección 31
Participación en Copas Mundiales 2
Títulos en Selección 0
Valor actual 2 millones de euros
Distinciones personales Bota de oro en Brasil 2014, Premio Puskas
Goles en total 127

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