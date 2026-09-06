Javier Aguirre adelanta el futuro de la Selección Mexicana con Rafa Márquez como nuevo entrenador

Javier Aguirre dejó su cargo como entrenador de la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial 2026. Su salida estaba pactada con la Federación Mexicana de Futbol con antelación, para que Rafael Márquez tomara su lugar y comenzara con el proceso hacia la próxima Copa del Mundo. A prácticamente tres meses de su salida, el técnico reapareció para dar sus sensaciones sobre este nuevo ciclo.

El ‘Vasco’ comentó sobre cómo vivió sus últimos meses como entrenador de la Selección Mexicana, pero también puso el foco sobre el nuevo proceso que se avecina con Rafa Márquez como líder del equipo. Según la visión de Aguirre, el ‘Kaiser’ está preparado para afrontar este desafío y confía en que el combinado nacional llegará a buen puerto bajo su dirección técnica.

Los elogios de Javier Aguirre hacia Rafa Márquez

“Conoce perfectamente la selección y nos va a llevar a buen puerto. Gracias a Rafa y Memo se dio una buena dinámica. Definitivamente por cuestión generacional yo no llegaba al léxico de muchachos como Gilberto Mora. Con estos dos, por el respeto que le tenían el resto de los jugadores, por su legado entre sus mundiales, el vestidor se cuadraba con ellos dos”, expresó el ‘Vasco’.

Márquez, quien también participó de la charla, agradeció los comentarios de su antecesor: “Quizá no habíamos convivido tanto, éramos jugador y entrenador. Y es un extraordinario gestor, el ambiente que se formó en la selección es gracias a Javier. Lo que vivimos ahora es diferente, el Mundial es casa fue diferente. Lo que generó de principio a fin fue una familia, y él lo mencionaba cada vez que podía”.

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¿Cuándo será el debut de Rafa Márquez como DT de México?

Rafael Márquez debutará como entrenador de la Selección Mexicana el próximo sábado 26 de septiembre. Su primera prueba será un partido amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

Posteriormente, el combinado azteca enfrentará a Perú el 29 de septiembre, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 del mismo mes. Estos compromisos le permitirán al ‘Kaiser’ evaluar jugadores y comenzar a construir la base de su proyecto rumbo al Mundial de 2030.

El primer partido oficial de Márquez llegará en noviembre, cuando México dispute los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27 ante un rival todavía por definir. La Selección Mexicana jugará como local, aunque tampoco se ha confirmado la sede del encuentro.