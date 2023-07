Johan Vásquez revela si quiso dejar a la Selección Mexicana

Se realizó la conferencia de prensa de la Selección Mexicana rumbo al duelo de semifinales del cuadro azteca ante Jamaica, habló el defensor Johan Vásquez y respondió los cuestionamientos que antes del arranque de la Copa Oro quiso dejar la concentración para volver a su club el Genova y pelear un lugar en la pretemporada.

VER EN VIVO MÉXICO VS JAMAICA SEMIFINAL COPA ORO

“Yo nunca dije que quería abandonar al equipo, había cosas que me picaba la cabeza, no había pasado un buen año en Europa. Hoy en día el profe Jimmy me ha dado la confianza, me ha dado la continuidad, hoy en día me está tocando y lo estoy aprovechando de la mejor manera”, expresó Johan Vásquez en conferencia de prensa.

Lesión de Edson Álvarez en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

El zaguero mostró su admiración a Jaime Lozano, entrenador interino del cuadro nacional, pues admitió que desde su llegada le ha dado la confianza y le ha brindado continuidad y que le cambió en el tema motivacional.

Horario y dónde ver México vs Jamaica

El partido correspondiente a la semifinal de la Copa Oro entre el cuadro de México y la Selección de Jamaica se podrá vivir en las pantallas de TV Azteca este miércoles 12 de julio a las 8:20 pm por las pantallas de Azteca 7, las plataformas digitales de TV Azteca Deportes es decir, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

La narración estará a cargo de los mejores comentaristas de México, encabezados por Christian Martinoli, en el análisis estará Luis García, mientras que en los comentarios estará Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague, en cancha David Medrano y Omar Villarreal, con el color previo y post de encuentro estará Gerardo Velázquez de León.

